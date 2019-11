إليكم لمحة عن الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G القادم من شركة Oppo

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، وبالضبط في حدث الإعلان عن تحديث ColorOS 7 الذي يستند على نظام Android 10 في الصين، أعلنت شركة Oppo أنها ستكشف عن الهاتف Oppo Reno 3 والذي سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G في شهر ديسمبر المقبل. الآن، نحن نعلم أن الشركة ستقوم بإطلاق نسخة Pro من هذا الهاتف أيضًا.

وردنا هذا التأكيد مباشرة من نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen، والذي إنتقل إلى شبكة

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. 👀 pic.twitter.com/KD9goOTD6b

