إليكم لمحة عن الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G القادم من شركة Oppo

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، وبالضبط في حدث الإعلان عن تحديث ColorOS 7 الذي يستند على نظام Android 10 في الصين، أعلنت شركة Oppo أنها ستكشف عن الهاتف Oppo Reno 3 والذي سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G في شهر ديسمبر المقبل. الآن، نحن نعلم أن الشركة ستقوم بإطلاق نسخة Pro من هذا الهاتف أيضًا.

وردنا هذا التأكيد مباشرة من نائب رئيس شركة Oppo، السيد Brian Shen، والذي إنتقل إلى شبكة

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. 👀 pic.twitter.com/KD9goOTD6b Advertisements — Brian Shen (@BrianShenYiRen) November 28, 2019

لمشاركة صورة الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G التي تظهر أعلاه. وبناءً على هذه الصورة، يتضح لنا أن الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G سيضم شاشة منحنية الطرفين مع إطار نحيف في الأعلى ستضم على الأرجح ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، تؤكد لنا هذه الصورة كذلك أن هذا الهاتف سيضم زر التشغيل على الجانب الأيمن.

التفاصيل المتعلقة بالهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G نادرة حاليًا، ولكن ذكر السيد Brian Shen أن هذا الهاتف سيضم هيكلاً زجاجيًا بسمك 7 ملمتر، وهو السمك الذي يبدو رائعًا. نأمل فقط ألا تتأثر سعة البطارية نتيجة لذلك. عمومًا، ينبغي أن تظهر المزيد من المعلومات حول سلسلة هواتف Oppo Reno 3 Series في الأيام المقبلة.