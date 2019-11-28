نظرة أولية على هاتف أوبو الجديد Reno3 Pro 5G

أكدت شركة أوبو Oppo الأسبوع الماضي في حدث إطلاق ColorOS 7 في الصين أن سلسلة Reno 3 ستظهر لأول مرة في الشهر المقبل مع دعم لشبكات الجيل الخامس 5G بالوضع الثنائي.

وقبل الإطلاق الرسمي للهاتف،

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. 👀 pic.twitter.com/KD9goOTD6b — Brian Shen (@BrianShenYiRen) November 28, 2019

نائب رئيس الشركة ورئيس التسويق العالمي، براين شين Brian Shen، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر تظهر صورة لهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G الذي قد يتم إطلاقه الشهر المقبل.

ويبدو أن الهاتف يتميز بشاشة عرض منحنية مع انحناء خفيف جدًا وحواف رقيقة، وذكر المسؤول التنفيذي في شركة أوبو أن الهاتف سيكون نحيفًا للغاية بسماكة 7.7 ميليمتر فقط (باستثناء عدسة الكاميرا).

وزعم نائب رئيس شركة أوبو ورئيس التسويق العالمي أن Oppo Reno 3 Pro 5G هو أرق هاتف في شريحته السعرية يقدم دعمًا لشبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة.

وتوضح صورة الهاتف التي شاركها براين شين النصف السفلي من الهاتف، مع إبراز الذقن الرفيعة والحواف الجانبية، وكذلك انحناء خفيف إلى جانب الحواف اليسرى واليمنى.

وتشير التغريدات إلى أن الهاتف سيحمل جسمًا زجاجيًا، ويبدو أنه يحتوي على إطار معدني يدور حول الحواف.

كما ويحتوي زر الطاقة على خط رفيع يبدو أنه يحتوي على ضوء ليد LED ليكون بمثابة ضوء إشعار، وهو أمر شاهدناه مؤخرًا في عدد قليل من الهواتف التي تحمل علامة نوكيا.

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يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها معلومات عن هاتف Oppo Reno 3 Pro 5G، حيث إن التسريبات السابقة تحدثت عن النموذج العادي Oppo Reno 3.

وبالحديث عن المواصفات، فإنه من المفترض أن يتضمن هاتف Oppo Reno 3 شاشة AMOLED بدقة 1080×2400 بيكسلًا وبحجم 6.5 إنشًا مع معدل تحديث قدره 90 هيرتز.

وبحسب ما ورد، سيتم حماية الشاشة بواسطة طبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 6، مع مستشعر بصمات الأصابع المدمج تحت الشاشة للمصادقة.

ويشاع أن الهاتف القادم يعمل بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 7، وسيوفر دعمًا مزدوجًا لشبكات الجيل الخامس 5G، المستقلة SA وغير المستقلة NSA.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن التفاصيل والتسريبات نادرة حول Reno3 Pro 5G، لكن من المتوقع ظهور المزيد من المعلومات حول الهاتف في الأيام المقبلة.