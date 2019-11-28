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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل فنى يواجه مستخدمى "فيس بوك" و"انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مستخدمو موقعى فيس بوك وإنستجرام حاليا مشكلة فى تصفح واستخدام التطبيقين فى عدد من دول العالم، حيث عبر عدد كبير من مستخدمى التطبيقين، عن استيائهم من العطل الفنى، من خلال العديد من التغريدات على "تويتر".
مستخدمو الموقعين فى أكثر من دولة حول العالم، لا يستطيعون فتح حساباتهم واستمرار نشر أى منشورات جديدة.
كذلك تداول رواد "تويتر"، صورًا للمشكلات التى تواجه بعضهم، من خلال هاشتاج "انستجرام"، و"فيس بوك".
تعذر دخول احد المستخدمين
يذكر أنها ليست المرة الأولى التى يواجه فيها مستخدمو "فيس بوك"، و"انستجرام"، مثل هذه النوعية من الأزمات والمشاكل فى دخول التطبيقين ومشاركة الصور والفيديوهات.
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