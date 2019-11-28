تويتر توقف خطة إزالة الحسابات غير النشطة

أعلنت تويتر المزيد من التفاصيل حول خطتها لإزالة الحسابات غير النشطة خلال الأشهر القادمة، وقالت الشركة: إن هذه العملية تؤثر في الوقت الحالي على الحسابات في الاتحاد الأوروبي فقط، حيث لم يتم توضيح هذه المعلومة الهامة عندما أعلنت المنصة الخبر لأول مرة.

كما أدركت تويتر أنها غير قادرة على حذف الحسابات حتى تجد طريقة للحفاظ على حسابات الأشخاص المتوفين.

ونشرت الشركة

We’ve heard you on the impact that this would have on the accounts of the deceased. This was a miss on our part. We will not be removing any inactive accounts until we create a new way for people to memorialize accounts. — Twitter Support (@TwitterSupport) November 27, 2019

تقول فيها: لقد سمعنا عن تأثير ذلك على حسابات الأشخاص المتوفين، وكانت هذه النقطة خطأ من جانبنا، ولن نزيل أي حسابات غير نشطة حتى نوجد طريقة جديدة لحفظ حسابات الأشخاص المتوفين.

وكانت رسائل بريد إلكتروني مرسلة من الشركة قد حذرت من أن أي حساب أصبح غير نشطًا لأكثر من ستة أشهر قد يخضع للإزالة إذا فشل العملاء في تسجيل الدخول بحلول 11 ديسمبر، لكن هذه الخطة قد توقفت الآن.

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هذا وتوفر فيسبوك طريقة لإحياء ذكرى حسابات المستخدمين بعد وفاة مالك الحساب، لكن تويتر لم تقدم مثل هذه الوظيفة، وتفكر الشركة الآن في طريقة للقيام بذلك، وتعهدت بأنها لن تبدأ في إزالة الحسابات حتى إيجاد مثل هذه الوظيفة.

وبعد الإعلان الأولي، أثار الكثير من الأشخاص على الفور إمكانية فقدان إمكانية الوصول إلى الحسابات القديمة للأصدقاء والشركاء وأفراد الأسرة والمشاهير وغيرهم من مستخدمي تويتر المؤثرين المتوفين.

وبالرغم من أن المنصة أوضحت أن عملية إزالة الحسابات تركز في البداية على الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)، إلا أنها قد تمتد إلى دول أخرى في نهاية المطاف.

وأشارت المنصة إلى إمكانية توسيعها لإمكانية تطبيق سياسة عدم النشاط في المستقبل للامتثال للوائح الأخرى في جميع أنحاء العالم ولضمان سلامة الخدمة، وأضافت “سنتواصل معكم جميعًا إذا فعلنا ذلك، ونعتذر عن الالتباس التي تسببنا به”.