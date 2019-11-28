شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا سطح الأرض صخرى؟ دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن سطح الأرض الصخرى قد يكون وراءه سلسلة من القصف المكثف من التأثيرات خارج كوكب الأرض التي ضربته منذ مليارات السنين.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشير الباحثون إلى أن الأرض الصخرية التي نعرفها اليوم نتاج لتأثيرات خارج الأرض من مليارات السنين.

وكشفت دراسة جديدة أن تكتونية الصفائح نشأت نتيجة قصف مكثف للنيازك، مما أدى إلى تحويل السطح الطري الساخن البدائي إلى الوعر الحالى.

فيما اكتشف الفريق العلمى طبقات مميزة من الجسيمات الدائرية المتكثفة من الصخور التي تبخرت خلال تأثير ما، مما يشير إلى أن الأرض عاشت فترة من القصف المكثف منذ حوالي 3.2 مليار سنة، على غرار ما حدث عند ظهور الصفائح التكتونية الأولى.

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وقال كريج أونيل، مدير مركز أبحاث الكواكب بجامعة ماكواري: "نحن نميل إلى التفكير في الأرض كنظام معزول، حيث تهم العمليات الداخلية فقط، ومع ذلك، فإننا نرى تأثير ديناميات النظام الشمسي على نحو متزايد على سلوك الأرض".

ووجد الفريق باستخدام محاكاة النمذجة والمقارنات مع دراسات تأثير القمر، أنه بعد تراكم الأرض منذ حوالي 4.6 مليار سنة، استمرت التأثيرات في تشكيل الكوكب لمئات الملايين من السنين.

وتمكن الفريق من العثور على أدلة على وجود طبقات مميزة من الجسيمات الدائرية المتكثفة من الصخور التي تبخرت خلال تأثير خارج الأرض في جنوب إفريقيا وأستراليا.