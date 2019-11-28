شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تويتر يعلن انتقاله للعيش فى إفريقيا لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جاك دورسى الرئيس التنفيذى لموقع تويتر أنه قد ينتقل إلى إفريقيا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل فى العام المقبل، إذ كتب تغريدة يقول بها: "من المحزن أن تغادر القارة فى الوقت الحالى، إذ ستحدد إفريقيا المستقبل خاصة البيتكوين، لست متأكداً من أين بعد، لكننى سأعيش هنا لمدة 3-6 أشهر فى منتصف عام 2020."

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، زار دورسى البالغ من العمر 43 عامًا إثيوبيا هذا الأسبوع كجزء من جولة استمرت لمدة شهر فى جميع أنحاء القارة، وقال إنه سيجتمع مع رواد الأعمال فى إثيوبيا وغانا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

ويُعرف دورسى بسفره العالمى، إذ كان فى ملبورن بأستراليا فى سبتمبر، وزار ميانمار فى ديسمبر، حيث احتفل بعيد ميلاده من خلال ممارسة التأمل الصامت لمدة 10 أيام.

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جدير بالذكر أن دورسى ليس الشخص الوحيد الذى يسافر إلى إفريقيا.، إذ ذهب جاك ما رئيس مجلس إدارة مجموعة على بابا السابق أيضًا إلى إثيوبيا هذا الأسبوع لتوقيع اتفاقية لإنشاء منصة تجارية جديدة.