تكنولوجيا: هاتف Galaxy Note10 Lite يظهر في Geekbench بمعالج Exynos 9810

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت التسريبات التي نشرت حتى الآن على خطط سامسونج لإطلاق اثنان من هواتف Lite قريباً، واليوم رصد هاتف Galaxy Note10 Lite في Geekbench بمعالج Exynos 9810.

يظهر هاتف Galaxy Note10 Lite في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-N770F، مع معالج Exynos 9810، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

قدمت شركة سامسونج رقاقة معالج Exynos 9810 للمرة الأولى خلال العام الماضي في هاتف Galaxy Note9، وتعود سامسونج لإستخدام المعالج مع هاتفها الأقل تكلفة المرتقب Galaxy Note10 Lite.

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ويرتكز معالج Exynos 9810 على دقة تصنيع 10 نانومتر، كما يأتي بآداء جيد في قوة المعالجة، أيضاً من المتوقع أن يكون هذا الإصدار الجديد من سلسلة هواتف Note10، نظراً لرصد حرف N في رمز الهاتف، كما ينتهي رمز الهاتف بحرف F، الذي يعود للإصدارات المخصصة للأسواق العالمية من الهواتف ذات شريحة SIM الواحدة.

يذكر أن بعض التسريبات قد أشارت مؤخراً إلى أن هاتف Galaxy Note10 Lite ينطلق لاحقاً مع قلم S، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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