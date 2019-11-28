الهاتف Huawei Mate 30 Pro يصل للإمارات العربية المتحدة، والطلبات المسبقة ستبدأ 1 ديسمبر

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت Huawei مؤخرًا أن الشركة تمكنت من بيع أكثر من 7 ملايين وحدة من سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، على الرغم من توفرها المحدود في جميع أنحاء العالم. يتوفر الهاتف Huawei Mate 30 Pro في سنغافورة وإسبانيا والفلبين، ولكن في متاجر محدودة إلى حد ما، ولكن تم الآن إضافة الإمارات العربية المتحدة إلى القائمة القصيرة. أكدت الشركة للتو أن الهاتف سيكون متاحًا للطلب المسبق في اليوم الأول من شهر ديسمبر، وهو اليوم حيث يجب أن يتم الكشف عن تاريخ الإطلاق.

حاليًا، يقول موقع Huawei في الإمارات العربية المتحدة أنه يمكنك التسجيل ليتم إعلامك عندما يتم فتح باب تقديم الطلبات المسبقة يوم الأحد المقبل. سيحصل كل شخص يرغب في شراء الهاتف Huawei Mate 30 Pro على ضمان ممتد أو واقي للشاشة أو غطاء واقي أو الشاحن اللاسلكي SuperCharge للسيارات.

في حين أن هذه الصفقة جيدة إلى حد ما، إلا أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro لا يزال يفتقر إلى حزمة التطبيقات Google Mobile Services التابعة لشركة جوجل، مما يجعل عملية بيع الهاتف صعبة في أي مكان خارج الصين. عمومًا، في حالة إذا كنتم ترغبون في معرفة المزيد حول الهاتف Huawei Mate 30 Pro أو شقيقه Huawei Mate 30، فنحن نقترح عليكم قراءة هذه المقالة المفصلة هنا.