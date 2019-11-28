سامسونج تبدأ أيضًا بإختبار تحديث Android 10 للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج بإختبار تحديث Samsung One UI 2.0 الذي يستند على نظام Android 10 لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series و Galaxy Note 10 Series و Galaxy Note 9 منذ فترة، ولكن إبتداءً من اليوم قامت شركة سامسونج أيضًا بإضافة الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 إلى القائمة. تحديث Samsung One UI 2.0 التجريبي للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 متوفر الآن في الهند وكوريا الجنوبية.

الأشخاص المهتمون بتجربة تحديث Android 10 على هواتف Galaxy S9 و +Galaxy S9 سيتوجب عليهم التسجيل أولاً في البرنامج التجريبي من خلال تطبيق Samsung Members. بمجرد الموافقة، ستتمكن من التحقق من توفر هذا التحديث التجريبي لجهازك من قائمة الإعدادات.

بالنسبة لتحديث Android 10 التجريبي للهاتف Galaxy S9، فهو يحمل البنية رقم G960FXXU7ZSKD، بينما يحمل تحديث Android 10 التجريبي للهاتف +Galaxy S9 البنية رقم G965FXXU7ZSKD مع العلم بأن كلا التحديثين يبلغ حجمهما أكثر من 1.8 جيجابايت.