آبل ستستخدم شاشات OLED من سامسونج حصرًا في طرازات Pro من iPhone 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما نجحت شركة سامسونج أخيرًا في التحدث مع شركة آبل لإستخدام شاشات Y-OCTA OLED. في العام الماضي، كانت هناك شائعات تفيد بأن طرازات هذا العام من هواتف iPhone ستنتقل لإستخدام هذه الشاشات، ولكن ذلك لم يتحقق. الآن، ذكرت وكالة الأنباء الكورية ETNews أن شركة سامسونج ستكون المزود الحصري لشركة آبل بشاشات OLED التي سيتم إستخدامها في طرازين من هواتف iPhone القادمة في العام المقبل، الطراز الأول هو الذي يضم شاشة بقطر 5.4 إنش، والطراز الثاني هو الذي يضم شاشة بقطر 6.7 إنش.

وفي حالة إذا لم تسمع عن تقنية Y-OCTA من قبل، فهي عبارة عن عملية تصنيع جديدة تسمح لشركة سامسونج بخفض تكاليف الشاشات وسمكها عن طريق دمج اللوحات الحساسة للمس في الشاشة نفسها، بدلا من وضع لوحة حساسة للمس بين الشاشة والطبقة الزجاجية الواقية. بهذه الطريقة لم تعد شركة سامسونج تعتمد على الشركات المصنعة الأخرى لتصنيع اللوحات الحساسة للمس بحيث أصبحت شركة سامسونج تشرف على إنتاج جميع مكونات الشاشة بنفسها.

ووفقا لتقرير ETNews، تعد سامسونج هي الشركة الوحيدة التي يمكنها إنتاج هذا النوع من الشاشات بالكميات الكبيرة التي تحتاج إليها آبل. في الواقع، قد يكون العائد هو السبب في أن الصفقة لم تحدث في وقت مبكر، فقد كانت هناك شائعات لمحت إلى أنه سيتم إستخدام شاشات Y-COTA OLED في طرازات 2018 من هواتف iPhone، ولكن قيل أن شركة آبل تراجعت بسبب عدم رضاها بمعدل العائد.

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على أي حال، من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق هاتفين إضافيين في العام المقبل، الهاتف الأول هو iPhone SE2 الذي من المقرر أن يضم شاشة LCD بحجم 4.7 إنش، والهاتف الثاني هو iPhone 12 الذي من المتوقع أن يضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش.

على عكس طرازات Pro، فسوف تقوم شركة آبل بإستخدام شاشات OLED المُصنعة من قبل كل من سامسونج و LG في الهاتف iPhone 12. هذا يعني شيئين، الشيء الأول هو أن iPhone 12 لن يحصل على تقنية Y-OCTA، والشيء الثاني هو إحتمال أن تكون BOE واحدة من الشركات الموردة.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة سامسونج بدأت في إستخدام شاشات Y-OCTA في هواتفها الذكية منذ إطلاق Galaxy Note 7. قام Galaxy S8 أيضًا بالإنتقال إلى هذا النوع من الشاشات بينما تمسك +Galaxy S8 بالتكنولوجيا القديمة.