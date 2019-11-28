شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثقب أسود جديد فى درب التبانة بحجم لا يمكن تصوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف علماء فلك ثقبا أسود عملاقا فى الجانب الآخر من المجرة، مؤكدين أنهم لم يتصوروا وجود ثقوب بهذا الحجم فى السابق.

فى دراسة نُشرت الأربعاء فى مجلة "نيتشر"، قدم علماء الفلك الصينيون تفاصيل عن اكتشافهم لثقب أسود جديد، أطلق عليه اسم "إل بى 1"، فى مجرة درب التبانة، بحجم أكبر 70 مرة من الشمس، وفقا لموقع "سى بى إس".

وقال ليو جيفنج من المرصد الوطنى لعلم الفلك الصينى الذى قاد البحث، إنه يقدر أن درب التبانة، كما تضم 100 مليون ثقب أسود نجمى، لكن حجم "إل بى 1" أكبر مما كان يعتقد العلماء أنه ممكن.

وقال جيفنج: "لا يمكن أن توجد ثقوب سوداء بهذا الحجم فى مجرتنا وفقا لمعظم النظريات السائدة حول تطور النجوم".

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ويعتقد العلماء أن هناك نوعين من الثقوب السوداء، وتتشكل الثقوب النجمية الأكثر شيوعا، وهى أكبر من الشمس بـ20 مرة، عندما ينفجر نجم كبير جدا.

وقال مدير مرصد الموجة الجيولوجية للتداخل بالليزر فى فلوريدا، دافيد ريتز: "هذا الاكتشاف يجبرنا على إعادة النظر فى نماذجنا لكيفية تشكيل الثقوب السوداء ذات الكتلة النجمية".

وكشفت الدراسات الحديثة، عن تموجات فى الزمان والمكان بسبب تصادمات الثقوب السوداء التى تندمج بعد ذلك لتكوين ثقوب جديدة أكبر، لكن هذه هى المرة الأولى التى يتم فيها اكتشاف ثقب أسود بهذا الحجم فى درب التبانة.