شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هجوم عارم على تويتر بعد إعلانه حذف حسابات المتوفين.. والموقع يتراجع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع موقع تويتر عن قراره بحذف كافة حسابات المستخدمين غير النشطين الشهر المقبل، بعدما تلقى هجوما عارما من أسر المتوفين من فقدان حسابات أحبائهم وحذف كافة ذكرياتهم.
وقال تويتر فى بيان، "سمعنا بشأن تأثير ذلك على حسابات المتوفين، وكان هذا خطأ من جانبنا، ولن نقوم بإزالة أى حسابات غير نشطة حتى نبتكر طريقة جديدة للأشخاص لإحياء ذكرى حسابات المتوفين".
وأضاف تويتر أيضًا أن حذف الحسابات سيطبق داخل الاتحاد الأوروبى فى الوقت الحالى، لتصل الولايات المتحدة فيما بعد، وأكد متحدث باسم تويتر عند الإبلاغ المبدئى عن هذه الخطوة أن الشركة تخطط لإزالة الحسابات القديمة على مدى أشهر.
وأضاف المتحدث لموقع The Verge، "كجزء من التزامنا بخدمة المحادثة العامة، نعمل على تنظيف الحسابات غير النشطة لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية يمكن للناس الوثوق بها عبر تويتر، وجزء من هذا الجهد يشجع الناس على تسجيل الدخول واستخدام تويتر بنشاط عند تسجيلهم للحساب، كما هو مذكور فى سياسة الحسابات غير النشطة الخاصة بنا".
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