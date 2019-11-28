الهاتف Galaxy Note 10 Lite سيصل بدوره مع القلم S Pen الذي سيدعم البلوتوث

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Galaxy Note 10 Lite القادم من شركة سامسونج سيأتي بدوره مع القلم الإلكتروني S Pen المزود بتقنية البلوتوث. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا القلم سيوفر نفس الوظائف التي يوفرها في بقية أعضاء تشكيلة Galaxy Note 10 Series مثل عناصر التحكم التي تستند على الجيروسكوب أو عناصر التحكم الأساسية في الهاتف Galaxy Note 9 مثل زر الإلتقاط عن بعد من أجل الكاميرا.

تكشف الوثائق المقدمة لهيئة الإتصالات الفيدرالية FCC أن القلم S Pen الخاص بالهاتف Galaxy Note 10 Lite سيمتاز بأبعاد تبلغ 105.18 × 4.35 × 5.80 ملمتر، وهي أبعاد مماثلة لأبعاد القلم الذي يأتي مع Galaxy Note 10 وأكبر قليلاً من سابقه. بطبيعة الحال، يمكن أن يكون هذا فقط من أجل تحسين تجربة الإستخدام والحمل بدلاً من تزويده بالجيروسكوب والمكونات الأخرى.

من المثير للإهتمام أيضًا أن نلاحظ أن هيئة الإتصالات الفدرالية FCC تمنع عرض صور لهذا القلم إلى غاية 25 مايو من العام المقبل، مما يلمح إلى الإطار الزمني المحتمل لإطلاق الهاتف Galaxy Note 10 Lite. هذا يعني بعد تسعة أشهر من كشف النقاب عن هواتف Galaxy Note 10.

أيضًا، بعد مرور ثلاثة أشهر على وصول هواتف Galaxy S11، والتي من المتوقع أن تظهر في أوائل شهر فبراير المقبل. مثل هذا الإطار الزمني يعني أن Galaxy Note 10 Lite لن يقف في طريق الهواتف الرائدة المميزة وستتاح له فقط فرصة تعزيز مبيعات سامسونج بعد أن تهدأ الضجة المصاحبة لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S10 Series.