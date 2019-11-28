شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار إشارات مرور ذكية فى تايلاند للحماية من حوادث الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت مجموعة من المتطوعين فى تايلاند ممرا للمشاة، بتقنية البعد الثالث، بحيث يبدو من يعبر الممر بلونيه الأبيض والأسود كما لو كان يحلق فوق الطريق، وذلك بهدف جذب اهتمام سائقى السيارات وتعزيز سلامة المشاة، حسب سكاى نيوز.

ويبدو الخداع البصرى واضحا من على مسافة قصيرة لكن بالنسبة لسائقى السيارات المتجهين نحو الممر يبدو الأمر كما لو أن المشاة يحلقون فوق الألواح البيضاء، وهذا يدفعهم لإبطاء السرعة لدرجة تصل إلى حد التوقف.

ورسمت مجموعة من الطلاب والمتطوعين معبر المشاة أمام المدخل الرئيسى لمدرسة "وات بوينج تونج لانج" فى ضواحى بانكوك بتمويل من بنك الادخار الحكومى.

وقال مدير المشروع، ناتابونج جيرافيجيت، إنهم رسموا 6 ممرات أخرى على مدى الشهور القليلة الماضية بالقرب من مدار س ومعابد، حيث يكثر المشاة فى العادة.

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وكشفت إحصاءات على مدى الأعوام الأربعة الماضية نشرها مكتب الأمن الصحى الوطنى فى تايلاند وقوع 10672 حادثا لمشاة، توفى خلالها أكثر من 900 شخص.

وتكمل مجموعة المتطوعين التى ابتكرت الممر الجديد ما لا يقل عن 3 مشروعات فى غضون الأسابيع الستة المقبلة، قبل أن يراجع بنك الإدخار الحكومى المبادرة برمتها، لبحث تقديم المزيد من الدعم.