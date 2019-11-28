شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز 5 أخطاء تؤدى إلى تلف جهاز "اللاب توب".. احذر منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من أن الهواتف الذكية تطورت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة وزاد اعتمادنا عليها، إلا أن أجهزة الكمبيوتر لا تزال أداة رئيسية نعتمد عليها فى العمل أو الدراسة، أو حتى ممارسة الألعاب المفضلة، لكننا غالبًا ما نرتكب بعض الأخطاء أثناء الاستخدام قد تؤدى إلى تلف الجهاز وخسارته تماماً.

ونظرًا لأننا نتنقل كثيرًا بأجهزة اللاب توب فإنها أكثر عرضة للحوادث والأعطال مقارنةً بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، لذلك سنستعرض اليوم 5 أخطاء شائعة يجب عليك تجنبها للحفاظ على حاسوبك المحمول:

مشكلة الحرارة الزائدة:

تولد أجهزة اللاب توب الكثير من الحرارة بالرغم من أن المعالجات حاليًا تعتبر أكثر كفاءة فى استهلاك الطاقة من أى وقت مضى، ومع ذلك ستجد العديد من أجهزة اللاب توب تعانى من ارتفاع درجة الحرارة بعد فترة من العمل.

تساعد مروحة الجهاز أو أى مصدر تبريد آخر به فى تشتيت وطرد هذه الحرارة الداخلية، لذلك يجب عليك الحفاظ على عدم انسداد مخرج المروحة، وذلك من خلال وضع حاسوبك المحمول أثناء الاستخدام على سطح أملس، لأنه إذا تمت إعاقة مخرج المروحة فستتراكم الحرارة الزائدة داخل الجهاز، وستؤثر سلبًا على مكوناته الأساسية.

هناك بعض أجهزة اللاب توب التى تتوقف تلقائيًا عن العمل بمجرد ارتفاع درجة الحرارة، لكن هناك بعض الحواسيب التى تواصل العمل بالرغم من ارتفاع الحرارة، وبالتالى قد يتلف أى مكون داخلى مهم مثل المعالج ما يؤدى إلى تلف الجهاز وتوقفه عن العمل تمامًا.

يجب عليك تجنب وضع اللاب توب أثناء العمل على الأقمشة، أو السجاد، وأينما كنت تضع حاسوبك تأكد من أن منفذ المروحة له مسار واضح لطرد الهواء الساخن باستمرار.

هذا ليس المصدر الوحيد للحرارة؛ فبمرور الوقت يمكن أن يتراكم الغبار داخل جهازك ويسد منفذ المروحة والمجارى الهوائية الداخلية، لذلك احرص على تنظيف الجهاز كل فترة.

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التحريك العنيف للحواسيب التى تضم HDD:

تتضمن العديد من الحواسيب المحمولة الآن أقراص تخزين ثابتة (SSD)، ونظرًا لأنها لا تحتوى على أجزاء داخلية متحركة، فهى أكثر مرونة فى التنقل، ومع ذلك لا تزال العديد من اللاب توب تعمل بأقراص تخزين من نوع HDD نظرًا لانخفاض سعرها، لكنها تضم أجزاء ميكانيكية بالداخل، ولذلك فإن الاهتزاز أو تحريك الجهاز بعنف أثناء عمله من الممكن أن يتسبب فى تلف القرص الصلب.

قفل الجهاز بطريقة خاطئة:

إذا كنت تتساءل عن كيفية إتلاف جهاز كمبيوتر محمول بسرعة، فحاول الإمساك به من الشاشة أثناء نقله من مكان لآخر، حيث تعتبر الشاشة أضعف جزء فى الجهاز لأنها مرتبطة بالإطار من خلال مفصلتين على الجانبين، لذلك احرص على فتح الشاشة وإغلاقها برفق، ولا تحمل الجهاز منها لأنها من الممكن أن تنكسر، أو من الممكن أن تنكسر المفصلات المرتبطة بها.

سوء التعامل مع الشاحن:

يعتقد الكثيرون أن أسلاك الكهرباء يمكنها تحمل الكثير من الالتواءات والانحناءات، لكن مع مرور الوقت يؤثر ذلك سلبًا على أدائها، لذلك تجنب لف سلك الشاحن على نفسه أثناء التنقل، وتأكد أيضًا من أن كابل الشاحن مستقيم أثناء استخدامه وغير ملفوف لأنه قد يؤثر على كفاءة الشحن، كما يجب أن تقوم بتوصيل ونزع كابل الشحن برفق حتى لا يتلف منفذ الشحن.

لا تترك الشاحن فى الجهاز طول الوقت لأن البطارية ستفقد قدرتها تدريجيًا مع كل دورة شحن، وهذا هو السبب فى أنك ستلاحظ تدهورا كبيرا فى سعة البطارية، كما أن إبقاء أجهزة اللاب توب متصلة طول الوقت بالشحن، يمكن أن يتسبب فى ارتفاع درجة حرارة البطارية، ما قد يتسبب فى حدوث حرائق، وبالرغم من أنه خطر نادر الحدوث، لكنه محتمل.

أخطاء النقل والتنظيف:

تعتبر أهم ميزة فى أجهزة اللاب توب هى سهولة التنقل بها، والكثير من الناس يشترون حقيبة لاب توب لحماية أجهزتهم من الصدمات اليومية، لكن عليك التأكد من أن الحقيبة توفر الحماية فعليًا لجهازك، لأن الحقائب الرخيصة عادة ما تفتقر إلى عوامل الحماية ما قد يعرض الجهاز للكسر بسهولة.