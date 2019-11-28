تكنولوجيا: الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الصين بنجاح قمرا صناعيا جديدا لرصد الكرة الأرضية، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي البلاد. وذكر مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية - في بيان اليوم - أن القمر "جاوفن-12" تم إطلاقه الساعة 7:52 صباح اليوم بتوقيت بكين، وذلك على متن صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-4 سي"، ودخل المدار المخطط له بنجاح.

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