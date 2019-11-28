شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ترابيزة" تنس ذكية تخبر اللاعبين بمكان الكرة بدقة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور فريق بمعهد جورجيا للتكنولوجيا طاولة تنس ذكية جديدة مدعومة بنوع من الكهرباء، والتى يمكنها أن تخبر اللاعبين بالتحديد أين تقع الكرة، إذ تحتوى الطاولة على نظام تتبع خاص يعمل بواسطة تأثير الكرة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تعد الطاولة قادرة على تتبع المسار الذى تسلكه الكرة بعد ضربها بعصا، وقياس سرعتها، واكتشاف ما إذا كانت تصل إلى الحافة العلوية أو الجانبية.

يقول الفريق إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد الرياضيين والمدربين فى تحليل أدائهم باستخدام أجهزة استشعار أكثر استدامة تعمل بالطاقة الذاتية.

وقال الباحث "لين وانج": "يعتمد الحصول على البيانات فى الوقت الفعلى على أجهزة استشعار موزعة على نطاق واسع، والتى تعمل عمومًا بواسطة أجهزة تخزين الطاقة التقليدية، مثل البطاريات، ونظرًا لعمرهم المحدود وتكاليف الاستبدال أو إعادة الشحن المرتفعة والقضايا البيئية، من المرغوب فيه للغاية تطوير تقنية استشعار مستدامة وخالية من الصيانة."

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تضم الطاولة الذكية أجهزة استشعار مصنوعة باستخدام خشب البلسا المعالج خصيصا، ويتم تشغيل المستشعرات باستخدام التأثير الكهربى، حيث تلتقى مادتان مختلفتان فى الاتصال مع بعضهما البعض لإنتاج شحنة.

يتم حصاد الطاقة الناتجة عن تأثير الكرة لتشغيل نظام "خالى من البطارية" يقيس موقع التأثير ويبلغ اللاعب مرة أخرى، كما أن الطاولة قادرة على جمع البيانات وعرض إحصائيات فى الوقت الفعلى لتحديد موضع التأثير والسرعة وتتبع مسار الحركة.

وأضاف وانج: "فى عصر الإنترنت الجديد للأشياء، يعد جمع البيانات الضخمة وتحليلها استنادًا إلى تقنية الاستشعار الذكى الموزعة على نطاق واسع أمرًا مهمًا للغاية."

يعتمد النظام على إستراتيجية بسيطة وفعالة، حيث يمكن تحويل الخشب الطبيعى إلى مادة كهربائية عالية الأداء، وهذه المواد لها خواص ميكانيكية ممتازة، مثل تعزيز 7.5 أضعاف فى القوة والمرونة الفائقة ومقاومة التآكل وقابلية المعالجة، ويتم تحسين أداء الخرج الكهربائى أيضًا بأكثر من 70 فى المئة مقارنة بالخشب الطبيعي".