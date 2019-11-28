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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور جديدة لمذنب بين النجوم له ذيل يبلغ طوله 100 ألف ميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط علماء الفلك صورة جديدة للمذنب النجمي بوريسوف تظهر ذيله البالغ طوله 100000 ميل، حيث سيمر المذنب على بعد حوالى 190 مليون ميل من الأرض فى أوائل ديسمبر المقبل.
المذنب
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال بيتر فان دوكوم من فريق جامعة ييل الذي التقط الصورة، أن ذيل المذنب يبلغ 100000 ميل، أي حوالي 14 ضعف حجم الأرض، والذى سمي على اسم عالم الفلك جينادي بوريسوف بعد أن اكتشفه في وقت سابق من هذا العام.
المذنب
وأضاف: "نحن ندرك كيف أن الأرض الصغيرة بجوار هذا الزائر من نظام آخر"، حيث التقط فريق من جامعة ييل صورة عن قرب للمذنب في 24 نوفمبر باستخدام مطياف التصوير ذي الدقة المنخفضة في Keck Observatory.
المذنب 3
ويعتقد الخبراء من أكاديمية العلوم البولندية، أن المذنب جاء من نظام ثنائي النجمة أطلق عليه اسم "Kruger 60" والذي يبعد 13 سنة ضوئية عن الأرض.
المذنب
كما يقول الدكتور جريجوري لافلين، عضو آخر في فريق جامعة ييل: "يستفيد علماء الفلك من الزيارة، مستخدمين التلسكوبات للحصول على معلومات حول لبنات الكواكب في أنظمة أخرى غير أنظمتنا".
ويتبخر المذنب لأنه يقترب من الشمس، ويطلق الغاز والغبار الناعم في ذيله بسبب تأثيرات الاحترار من نجمنا.
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