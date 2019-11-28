شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور من محطة الفضاء الدولية لتموجات غامضة فى السحب فوق أنتاركتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط علماء الأرصاد الضوء على أصل التموجات الغامضة في السحب فوق أنتاركتيكا، التي تم التقاطها بصور ناسا من محطة الفضاء الدولية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد اقترح البعض أن التموجات تم إنشاؤها بواسطة طبق فضائى أسرع من الصوت أو اختبار أسلحة سرى.

لكن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني يقول إن الصور، التي التقطتها محطة الفضاء الدولية في 3 نوفمبر، توضح في الواقع الطريقة التي يمكن بها للجزر أن تعطل تدفق الهواء الذي يمر فوقها.

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سحب غريبة

وجاءت هذه التموجات فى أعقاب جزيرة تسمى بوفيتيا في جنوب المحيط الأطلسى، والتأثير هو ظاهرة طبيعية وفقًا لوكالة ناسا.

تم التقاط ظاهرة مماثلة بواسطة قمر ناسا عام 2009 فوق جزر ساندويتش الجنوبية، وفي ذلك الوقت قالت ناسا: 'الجزر تعكر صفو التدفق السلس للهواء، مما يخلق موجات عبر الجو في اتجاه الريح".