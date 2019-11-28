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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد أليكسا الصوتى يخبرك الآن بمواعيد تناول الدواء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستقتصر الميزة الجديدة مبدئيًا على العملاء الذين لديهم حسابات معينة، وبعد تنشيط مهارة إدارة الدواء من صفحة مهارت أليكسا، سيُطلب من المستخدمين ربط حساب نشط.
وستقوم أليكسا بعد ذلك بتجربة مستخدمين جدد خلال عملية الإعداد، والتى ستتضمن مراجعة كل دواء يتناوله الشخص والإطار الزمني الذي سيتناوله الدواء.
مساعد أمازون
كما أنه لضمان الخصوصية، لن تكشف تذكيرات أليكسا عن الاسم المحدد للدواء الذي يتناوله المستخدم، ولكن ببساطة ستقول: "هذا تذكير، خذ دواءك".
وقالت راتشيل جيانج، التي تدير قسم الصحة في أمازون، إن فكرة ميزة أليكسا الجديدة جاءت من العملاء أنفسهم، حيث لاحظت الشركة أن العملاء يستخدمون وظيفة التذكير العامة لأليكسا للبقاء على المسار الصحيح مع وصفاتهم الطبية الحالية، لذلك قرر فريق الصحة إنشاء ميزة للأدوية على وجه التحديد.
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