صفقة اليوم.. احترف تحليل البيانات باستخدام Tableau مع خصم 91%

الحزمة التدريبية لاحتراف تحليل البيانات Data Visualization with Tableau Desktop 9 Bundle.

عدد الدورات: 3.

عدد الدروس: 94.

المدة: 10 ساعات.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف استخدام برنامج Tableau لتحليل البيانات ومعالجتها بسرعة أكبر، كما ستتعلم كيفية إنشاء الرسوم البيانية والتحليلية، وكيفية الاتصال بجداول البيانات مثل جدول إكسل، وكذلك كيفية استخدام الشركات للبرنامج لتقليل الوقت والجهد اللازم لتحليل البيانات.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير لوحات المعلومات التحليلية التي يمكن أن توفر أدوات لاستخراج الرؤى من البيانات بفعالية، وكذلك استخدام أحدث تقنيات ذكاء الأعمال لإعداد التقارير. كما ستساعدك الحزمة على التأهل لاجتياز اختبار شهادة Tableau Certified Associate الرسمية.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 235 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 21 دولارًا.

نسبة الخصم: 91%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر Tableau أحد البرامج الرائدة لتحليل البيانات وعرض نتائجها بشكل أكثر كفاءة وفعالية، كما أنه أحد الأدوات المهمة لعلماء البيانات ومحللي الأعمال على حد سواء.

سجلت وظيفة عالم البيانات المركز الأول في التصنيف السنوي لموقع Glassdoor المختص بالوظائف لأربع سنوات على التوالي، لذلك من المتوقع أن يظل الطلب على هذا الوظيفة في ارتفاع مستمر خلال عام 2020 والأعوام القليلة القادمة، وذلك لأن كل الشركات تتسارع على جمع البيانات، وبالتالي فهي في حاجة إلى موظفين قادرين على تنظيمها وتحليلها بفعالية أكبر.

يمكنك تطوير مهاراتك في تحليل البيانات، ومعالجتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية من خلال الاستثمار في الحزمة التدريبية (Data Visualization with Tableau Desktop 9 Bundle) مع خصم يصل إلى 91%.

تتيح لك هذه الحزمة الوصول مدى الحياة إلى 3 دورات تدريبية، و94 درسًا، وأكثر من 10 ساعات من المحتوى، لتساعدك احتراف استخدام برنامج Tableau لتحليل البيانات ومعالجتها بسرعة أكبر.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 235 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 21 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 91 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة على احتراف استخدام برنامج Tableau لتحليل البيانات ومعالجتها بسرعة أكبر، كما ستتعلم كيفية إنشاء الرسوم البيانية والتحليلية، وكيفية الاتصال بجداول البيانات مثل جدول إكسل، وكذلك كيفية استخدام الشركات للبرنامج لتقليل الوقت والجهد اللازم لتحليل البيانات.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تطوير لوحات المعلومات التحليلية التي يمكن أن توفر أدوات لاستخراج الرؤى من البيانات بفعالية، وكذلك استخدام أحدث تقنيات ذكاء الأعمال لإعداد التقارير.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول إلى المحتوى مدى الحياة، والتأهل لاجتياز اختبار شهادة Tableau Certified Associate الرسمية من المرة الأولى.

فيما يلي الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Tableau Desktop 9 Qualified Associate Training

Learn Tableau Desktop 9 from Scratch for Data Science

Building Interactive Dashboards with Tableau

الحصول على الصفقة: من هنا.