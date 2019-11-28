شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من خطر الأقمار الصناعية على مدار الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، أن ثلثي الأقمار الصناعية، التي تدور حول الأرض، قد انتهت مهمتها ولم تعد تعمل، وتشكل حاليا خطرًا كبيرًا على الكوكب، حيث توضح خطتها لإعادتها إلى الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم تحذير وزراء الفضاء الأوروبيين في اجتماع في إسبانيا عن وجود كميات كبيرة من الأقمار الصناعية غير النشطة تدور حول الأرض.

وتقترح وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) مهمة لمعالجة المشكلة المتزايدة للحطام الفضائي بما في ذلك 3000 قمر صناعى غير نشط.

Advertisements

ويجتمع الوزراء المسئولون عن سياسة الفضاء في أوروبا في مؤتمر في إشبيلية بإسبانيا لمناقشة تمويل الوكالة الأوروبية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وقال يوهان ديتريش ورنر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية: "في نفس الوقت مع نفس المهمة التى نريد القيام بها من خلال إزالة الأقمار الصناعية القديمة عن المدار، سنثبت أيضًا أنه من الممكن تجنب الحطام الفضائي المستقبلي من خلال القيام ببعض المدارات المباشرة".

وتخطط وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لمهمة الكشف عن المخاطر التي تشكلها النيازك ومنعها، بالإضافة إلى الأمل في معالجة مشكلة الحطام الفضائي، مؤكدة "الجنس البشري لا يريد أن يتم محوه بنفس طريقة الديناصورات".