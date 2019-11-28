تكنولوجيا: 5 أخطاء شائعة يجب عليك تجنبها للحفاظ على حاسوبك أوهاتفك المحمول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الموقع الإلكترونى لقناة "العربية، 5 أخطاء شائعة يجب عليك تجنبها للحفاظ على الحاسوب والهاتف المحمول:

1- مشكلة الحرارة الزائدة:

تولد الحواسيب المحمولة الكثير من الحرارة بالرغم من أن المعالجات حاليًا تعتبر أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من أي وقت مضى، ومع ذلك ستجد العديد من الحواسيب المحمولة تعاني من ارتفاع درجة الحرارة بعد فترة من العمل.

تساعد مروحة الجهاز (أو أي مصدر تبريد آخر به) في تشتيت وطرد هذه الحرارة الداخلية، لذلك يجب عليك الحفاظ على عدم انسداد مخرج المروحة، وذلك من خلال وضع حاسوبك المحمول أثناء الاستخدام على سطح أملس، لأنه إذا تم إعاقة مخرج المروحة فستتراكم الحرارة الزائدة داخل الجهاز، وستؤثر سلبًا على مكوناته الأساسية.

هناك بعض الحواسيب المحمولة التي تتوقف تلقائيًا عن العمل بمجرد ارتفاع درجة الحرارة، ولكن هناك بعض الحواسيب التي تواصل العمل بالرغم من ارتفاع الحرارة، وبالتالي قد يتلف أي مكون داخلي مهم مثل المعالج ما يؤدي إلى تلف الجهاز وتوقفه عن العمل تمامًا.

يجب عليك تجنب وضع حاسوبك المحمول أثناء العمل على الأقمشة، أو السجاد، وأينما كنت تضع حاسوبك تأكد من أن منفذ المروحة له مسار واضح لطرد الهواء الساخن باستمرار.

هذا ليس المصدر الوحيد للحرارة؛ فبمرور الوقت يمكن أن يتراكم الغبار داخل جهازك ويسد منفذ المروحة والمجاري الهوائية الداخلية، لذلك احرص على تنظيف الجهاز كل فترة.

2- التحريك العنيف للحواسيب التي تضم HDD:

تتضمن العديد من الحواسيب المحمولة الآن أقراص تخزين ثابتة (SSD)، ونظرًا لأنها لا تحتوي على أجزاء داخلية متحركة، فهي أكثر مرونة في التنقل. ومع ذلك لا تزال العديد من الحواسيب المحمولة تعمل بأقراص تخزين من نوع HDD نظرًا لانخفاض سعرها، ولكنها تضم أجزاء ميكانيكية بالداخل، وذلك فإن الاهتزاز أو تحريك الجهاز بعنف أثناء عمله من الممكن أن يتسبب في تلف القرص الصلب.

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3- نقل الجهاز بطريقة خاطئة:

إذا كنت تتساءل عن كيفية إتلاف جهاز كمبيوتر محمول بسرعة، فحاول الإمساك به من الشاشة أثناء نقله من مكان لآخر، حيث تعتبر الشاشة أضعف جزء في الجهاز لأنها مرتبطة بالإطار من خلال مفصلتين على الجانبين، لذلك احرص على فتح الشاشة وإغلاقها برفق، ولا تحمل الجهاز منها لأنها من الممكن أن تنكسر، أو من الممكن أن تنكسر المفصلات المرتبطة بها.

4- سوء التعامل مع الشاحن:

يعتقد الكثيرون أن أسلاك الكهرباء يمكنها تحمل الكثير من الالتواءات والانحناءات، لكن مع مرور الوقت يؤثر ذلك سلبًا على أدائها، لذلك تجنب لف سلك الشاحن على نفسه أثناء التنقل، وتأكد أيضًا من أن كابل الشاحن مستقيم أثناء استخدامه وغير ملفوف لأنه قد يؤثر على كفاءة الشحن، كما يجب أن تقوم بتوصيل ونزع كابل الشحن برفق حتى لا يتلف منفذ الشحن.

لا تترك الشاحن في الجهاز طول الوقت لأن البطارية ستفقد قدرتها تدريجيًا مع كل دورة شحن، وهذا هو السبب في أنك ستلاحظ تدهورا كبيرا في سعة البطارية، كما أن إبقاء الحواسيب المحمولة متصلة طول الوقت بالشحن، يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارة البطارية، ما قد يتسبب في حدوث حرائق، وبالرغم من أنه خطر نادر الحدوث، ولكنه محتمل.

5- أخطاء النقل، والتنظيف:

تعتبر أهم ميزة في الحواسيب المحمولة هي سهولة التنقل بها، والكثير من الناس يشترون حقيبة كمبيوتر محمول لحماية أجهزتهم من الصدمات اليومية. ولكن عليك التأكد من أن الحقيبة توفر الحماية فعليًا لحاسوبك، لأن الحقائب الرخيصة عادة ما تفتقر إلى عوامل الحماية ما قد يعرض الجهاز للكسر بسهولة.

يوجد بعض الأخطاء التي تُرتكب أيضًا أثناء تنظيف الجهاز، فيما يلي بعض العناصر الهامة التي يجب مراعاتها لتجنب تلف جهازك:

• لا تستخدم منتجات التنظيف المنزلية مثل: منظفات الزجاج لاحتوائها على نسبة مياه قد تتسبب في تلف مكونات الجهاز الداخلية.

• استخدم الأقمشة القطنية الناعمة، وإذا كان لديك قطعة قماش قطنية 100% فهذا خيار مثالي.

• يمكن استخدام فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها، أو استخدم الهواء المضغوط لتنظيف الزوايا الضيقة للغاية، والشقوق التي يصعب الوصول إليها، مع مراعاة تقليل ضغط الهواء الذي تستخدمه منعًا لتلف أي مكون في الجهاز.