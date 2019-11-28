شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تستحوذ على شركة Beat Games المطورة لألعاب الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فيس بوك عن استحواذها على شركة Beat Games ، المطورة للعبة الواقع الافتراضى المعروفة باسم Beat Saber، لتصبح Beat Games جزءًا من مجموعة فيس بوك للواقع الافتراضى Oculus Studios.

وقال مايك فيردو مدير محتوى Oculus فى بيان: "نعلن أن Beat Games تنضم إلينا فى سعينا لجلب الواقع الافتراضى VR إلى المزيد من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، وسينضمون إلى Oculus Studios فى استوديو مستقل يتم تشغيله فى براغ، مع الاستمرار فى ابتكار طرق جديدة للأشخاص لتجربة الموسيقى وألعاب VR".

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وستواصل Beat Games شحن المحتوى والتحديثات لـ Beat Saber فى جميع المنصات المدعومة حاليًا، مع مزيد من الدعم من فيس بوك.

وأضاف فيردو: "لقد حقق الفريق فى Beat Games قفزة للأمام فى الابتكار والتصميم من خلال المزيج الرائع من ميكانيكا اللعبة والموسيقى فى Beat Saber ، ومع ذلك نعلم أنهم، مع العديد من المطورين الآخرين، بدأوا للتو".