شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تستحوذ على شركة Beat Games المطورة لألعاب الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت فيس بوك عن استحواذها على شركة Beat Games ، المطورة للعبة الواقع الافتراضى المعروفة باسم Beat Saber، لتصبح Beat Games جزءًا من مجموعة فيس بوك للواقع الافتراضى Oculus Studios.
وقال مايك فيردو مدير محتوى Oculus فى بيان: "نعلن أن Beat Games تنضم إلينا فى سعينا لجلب الواقع الافتراضى VR إلى المزيد من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، وسينضمون إلى Oculus Studios فى استوديو مستقل يتم تشغيله فى براغ، مع الاستمرار فى ابتكار طرق جديدة للأشخاص لتجربة الموسيقى وألعاب VR".
وستواصل Beat Games شحن المحتوى والتحديثات لـ Beat Saber فى جميع المنصات المدعومة حاليًا، مع مزيد من الدعم من فيس بوك.
وأضاف فيردو: "لقد حقق الفريق فى Beat Games قفزة للأمام فى الابتكار والتصميم من خلال المزيج الرائع من ميكانيكا اللعبة والموسيقى فى Beat Saber ، ومع ذلك نعلم أنهم، مع العديد من المطورين الآخرين، بدأوا للتو".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيس بوك تستحوذ على شركة Beat Games المطورة لألعاب الواقع الافتراضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.