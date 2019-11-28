شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء بناسا تلتقط صورة مذهلة لـ "لندن" من المحطة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت جيسيكا مائير رائدة الفضاء بوكالة ناسا صورة مذهلة للندن من على متن محطة الفضاء الدولية، ونشرت رائدة الفضاء التى تعد جزءًا من برنامج إكسبيديشن 61 و 62 التابع لناسا، الصورة المذهلة للعاصمة البريطانية على حسابها الرسمى بموقع تويتر.

وعلقت مائير على الصورة قائلة: "ها هى الأضواء الساطعة لمدينة لندن، تذكرنى أضواء المدينة من أعلى بصور لشبكات العنكبوت أو الزجاج الممزق، والعديد من الذكريات العزيزة مع أقاربى وأصدقائى فى هذه المدينة الجميلة، أفكر فيكم جميعًا من مدار أرضى منخفض."

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لندن من الفضاء

من الممكن فعلاً رؤية محطة الفضاء الدولية تمر فى سماء الليل فى الليالى الصافية، إذ أوضحت ناسا: "إنه ثالث ألمع كائن فى السماء ويسهل رؤيته إذا كنت تعرف متى تبحث، إذ يصبح مرئيًا بالعين المجردة، ويبدو وكأنه طائرة سريعة الحركة أعلى من ذلك بكثير ويسافر آلاف الأميال فى الساعة بشكل أسرع!"

جدير بالذكر يشاهد رواد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية (ISS) مناظر فريدة لكوكبنا لن يتمكن معظم الناس من رؤيتها أبدًا، ‘ذ تدور المحطة الفضائية الدولية حول كوكبنا على ارتفاع حوالى 400 كم، مما يعنى أن المحطة الفضائية تقوم بحوالى 16 رحلة حول الأرض كل يوم.