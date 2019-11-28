كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هاكر يسرق 49 مليون دولار من العملة المشفرة “Ethereum”

متابعة-سنيار: أكدت شركة “أوبيت” الكورية للعملات المشفرة سرقة 342000 من (عملة Ethereum) في وقت مبكر من يوم الأربعاء، تبلغ قيمتها حينها نحو 49 مليون دولار.

نشر Lee Seok-woo، الرئيس التنفيذي للشركة الأم لـ Upbit، الخبر في منشور بالمدونة، قائلاً إن أحد المتسللين المجهولين قام بنقل العملة من محفظة Upbit إلى محفظته في حوالي الساعة 1 ظهرا في 27 نوفمبر بالتوقيت المحلي.

كرد فعل للسرقة، أوقف Upbit جميع الودائع والسحوبات لمدة “أسبوعين على الأقل”، ووفقا للمنشور، ستغطي Upbit الأضرار بأصولها الخاصة.

وقد كانت هناك معاملات أخرى مشبوهة تخرج من Upbit ذلك اليوم، وفقاً لــCoinDesk، لكن الرئيس التنفيذي لشركة Upbit قال في منشور المدونة إن تلك المعاملات كانت مجرد نقل أموال من محفظة إلى أخرى.

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السرقة من تبادل العملات المشفرة أمر شائع إلى حد ما، ففي وقت سابق من هذا العام، سرق المتسللين ما قيمته 40 مليون دولار من العملة المشفرة Binance، و 32 مليون دولار من Bitpoint، و 4.2 مليون دولار من Bitrue، على سبيل المثال لا الحصر.

وقالت CryptTrace، شركة استخبارات Cryptocurrency، في يوليو / تموز، إن ما يقرب من 4.26 مليار دولار من العملة المشفرة قد سُرقت حتى هذه النقطة في عام 2019.

انخفضت أسعار العملات المشفرة الرئيسية بحدة بعد الأخبار، حيث انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 2.74٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية وخسرت Ethereum 2.16٪ في تلك الفترة، وفقا لـ CoinMarketCap.