كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “ViTUN 2.0”..قلم تنظيف بالموجات فوق الصوتية 2.0

متابعة-سنيار: “ViTUN 2.0” هو قلم تنظيف جديد بالموجات فوق الصوتية مصمم لتمكينك من تنظيف الأوساخ وبقع الملابس أينما كنت.

يتيح لك تصميم قلم التنظيف الصغير المشاركة في التنظيف الدقيق لإزالة الدم والقهوة وأحمر الشفاه وغير ذلك الكثير من ملابسك المفضلة أو عندما يكون الأسوأ قد حدث أثناء وجودك خارج المنزل.

قلم تنظيف بالموجات فوق الصوتية ViTUN هو جهاز يهدف إلى تنظيف البقع تماما، بغض النظر عن الزمان والمكان، وباستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية، يمكننا تنظيف البقع بسرعة على المستوى المجهري.

يوجد 99 نوعا من البقع الشائعة في الحياة، والتي يمكن تنظيفها بسهولة بواسطة ViTUN 2.0، ويمكن أن تحمله معك، بحيث يمكنك تنظيفه بسهولة في أي وقت وفي أي مكان.

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من خلال جمع الطاقة بالموجات فوق الصوتية وتكنولوجيا التنظيف الجزيئي الفريدة بالموجات فوق الصوتية، يمكننا على الفور إزالة البقع والأوساخ.

قلم التنظيف بالموجات فوق الصوتية يتوفر الآن عبر Indiegogo مع تعهدات تبدأ من 99 دولارا مع توفير 63٪ من سعر التجزئة الموصى به، ومن المتوقع أن يتم الشحن العالمي خلال الفترة المحددة في ديسمبر 2019.