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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “FoldEat lunchbox”…صندوق غذاء تمكن من حصد 200000 دولار عبر كيك ستارتر
متابعة-سنيار: إذا كان صندوق الغداء الخاص بك مملا بعض الشيء وترغب في الحصول على آخر مع إعادة تصميم صغيرة، فقد تكون مهتما بصندوق الغداء المرن الجديد المسمى ” FoldEat”.
تم تصميم نظام “FoldEat lunchbox” بالفعل لتوفير أكثر من 15 ميزة فريدة مدمجة بذكاء في حزمة واحدة يسهل حملها.
يسمح لك نظام صندوق الغداء المرن بحمل مجموعة متنوعة من أنواع الطعام المختلفة وستتوفر حصيرة التدفئة الخارجية بعدة ألوان مختلفة لتناسب أسلوبك وتفضيلك.
يشتمل حامل ” FoldEat” على حزام قابل للفصل وقابل للانفصال حتى تتمكن من حمله معك أينما تكون.
” FoldEat” متاح للدعم عبر مع تعهدات تبدأ من 59 دولارا فقط، وشحن متوقع خلال مايو 2020،وقد جمع بالفعل أكثر من 200000 دولار وذلك بفضل أكثر من 2300 مؤيد مع بقاء 44 يوما في حملته.
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