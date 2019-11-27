كوريون يطورون أداة تسمح بالتلاعب بملامح وجوه الأحياء والأموات

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طورت شركة (هايبر كونكت) Hyperconnect الكورية أداة ذكية قادرة على التلاعب بملامح الوجه لشخصية تاريخية، أو سياسية، أو مدير تنفيذي، بشكل واقعي ومقنع، وذلك باستخدام كاميرا الويب، وصورة ساكنة للشخص الهدف.
وتعتمد الأداة المسماة MarioNETte على تقنيات التعلم الآلي، ويدعي الباحثون أنها قادرة على التلاعب بملامح الوجه حتى عندما لا يكون هناك تطابق “كبير” بين الوجه المُتلاعَب فيه، والشخص الذي يتلاعب فيه.
يُشار إلى أن أداة MarioNETte ليست الأولى في مجال التلاعب في ملامح الوجه، فهي كسابقاتها تهدف إلى تجميع الوجه المعاد تنشيطه بواسطة حركة شخص “محرك” مع الحافظ على مظهر الوجه “الهدف”. ولكن الأساليب السابقة كانت تتطلب بضع دقائق من بيانات التدريب، أو من شأنها تشويه ملامح الهدف عند التعامل مع حركات الوجه الكبيرة.
وقال الباحثون: إنهم دربوا واختبروا أداة MarioNETte باستخدام VoxCeleb1 و CelebV، وهما مجموعتان مفتوحتا المصدر لصور وتسجيلات مصورة تخص العديد من المشاهير.
ويهدف الباحثون مستقبلًا إلى تحسين الأداة لجعل النتيجة أكثر إقناعًا. وقالوا: “طريقتنا المقترحة لا تحتاج إلى مرحلة صقل إضافية من أجل تكييف الهوية، مما يزيد بدرجة كبيرة من فائدة النموذج عند نشره للجميع”. وأضافوا: “تشير تجاربنا بما في ذلك التقييم البشري إلى تفوق الطريقة المقترحة”.
ويُعتقد أن الأداة الجديدة قد تساعد مصوري الفيديو على تحريك الشخصيات الشهيرة بأقل التكاليف، وبدون معدات تتبع الحركة. ومع ذلك، فقد يُساء استخدام التقنية أيضًا.
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