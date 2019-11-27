شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف: الدولفين يمكن أن يكون أيسر مثل البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الدولفين أيضا يمكن أن يكون أيسر، حيث وجدت دراسة أن هذا الحيوان يمكن أن يكون أيسر أو أيمن مثل البشر، وتظهر هذه التفضيلات عند البحث عن الطعام في قاع البحر.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فمن بين 27 من الدلافين التي تمت دراستها، كان هناك واحد منها فقط يحبذ جانبه الأيسر.

ورصدت عالمة الأحياء جينيفر كابلان من مشروع خاص باتصالات الدلافين، عدد من الدلافين المختنقة الشائعة التي تبحث عن الفرائس في بيميني بجزر البهاما.

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وتستخدم الثدييات البحرية تقنية فى التغذية، حيث تسبح ببطء على طول قاع البحر، وتقوم بمسحه ضوئيًا باستخدام تحديد الموقع بالصدى، وعندما يكتشفون شيئًا ما، يقومون بدفن مناقيرهم في الرمال للإمساك على الفرائس.

ووجد الباحثون استنادًا إلى ملاحظات هذه الممارسة التي تمت بين عامي 2012 و2018، أن الدلافين كان لها ميل كبير نحو جوانبها اليمنى، حيث قاموا بتنفيذ المنعطفات التي وضعت جانبيهم الأيمن وعيونهم في قاع البحر، إلا أن واحدا كان غير البقية يحبذ جانبه الأيسر.

وأوضح الباحثون أن عقل الدلفين قادر على دمج المعلومات المرئية والصدى، مما يمكّنه من" تصور شكل الجسم من خلال الصوت وحده، وإن هذه المعالجة قد تختلف ما بين الجانب الأيسر والأيمن مثل البشر تماما.