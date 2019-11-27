شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شرطة ماساتشوستس تستعين بروبوت على شكل "كلب" لمساعدتها بعدد من المهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شرطة ماساتشوستس فى الاستعانة بمجموعة من روبوتات شركة "بوسطن ديناميكس" التى تشبه الكلاب، لتطبيق القانون فى أى مكان.

وفقًا للوثائق الجديدة التى حصل عليها اتحاد الحريات المدنية الأمريكى، فإن "الكلب"، والذى يعد عبارة عن روبوت رباعى الأرجل يطلق عليه اسم "Spot" ، قد شارك فى مهام متعددة للشرطة منذ تقديمه فى أغسطس، على الرغم من أن التفاصيل الكاملة لتلك الحالات ليست واضحة بعد.

وكشف عدد من التقارير أن الشرطة استخدمت Spot كـ "جهاز مراقبة عن بُعد متنقل" تم تصميمه للتحقق من الطرود المشبوهة أو شم الأماكن التى يمكن أن يختبئ فيها المشتبه بهم.



الروبوت

يمكن تشغيل Spot ، الذى يأتى مزودًا بذراع آلية لفتح الأبواب وكاميرا الإضاءة المنخفضة، بشكل مستقل أو يدوى عن بُعد.

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وقد لفت هذا الروبوت الأنظار طوال عملية تطويره لقيامه بعدد من المهام بنجاح مثل فتح الأبواب بذراعه الآلية باستخدام مزيج من الذكاء الاصطناعى ورؤية الكمبيوتر.

وتنص الأحكام الواردة فى عقد "بوسطن ديناميكس" مع شرطة ولاية ماساتشوستس على أنه لا يمكن استخدام الروبوت لإلحاق الأذى الجسدى أو تخويف الأشخاص، مما يعنى منع دمجه بأى سلاح.