تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن هاتفي V30 و V30 Pro من Honor

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor رسمياً عن هاتفي V30 وV30 Pro، إذ تم الكشف عن تصميم ومواصفات الإصدارات الجديدة من هواتف Honor، مع مستوى التسعير الذي تنطلق به الإصدارات الجديدة إلى الأسواق.

يأتي كلاً من هاتفي Honor V30 وV30 Pro بميزة الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ومع ذلك، فإن الاختلاف بينهم يظهر مع المعالج. إذ أن الإصدار القياسي يأتي بمعالج Kirin 990 المستند إلى مودم Balong 5000 خارجي مزدوج الوضع مع دعم لشبكات NSA و SA، في حين يصل إصدار Pro بمعالج Kirin 990 5G مع دقة تقنية تصنيع 7 نانومتر مع مودم متكامل بدعم لشبكات NSA و SA كذلك.

أما عن المواصفات، فيأتي إصدار V30 بقياسات 162.7 × 75.8 × 8.9 ملم ووزن 213 جرام، بينما تبلغ قياسات إصدار Pro حوالي 162.7 × 75.8 × 8.8 ملم ويزن 206 جرام. ويحتوي كلا الإصدارين على شاشة IPS بحجم 6.57 بوصة ودقة 2400 × 1080 بكسل ونسبة أبعاد 20:9.

أما عن الذاكرة، فيأتي الهاتفين بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وبالنسبة للكاميرا، فستجد إعداد كاميرا ثلاثي مع V30 والذي يشمل كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل + كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل + كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، بينما يأتي إصدار V30 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل + كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل + كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل. ومن الأمام، يتضمن الإصدارين إعداد كاميرا ثنائي بدقة 32 ميجابكسل + 8 ميجابكسل.

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يحتوي إصدار V30 على بطارية بسعة 4100 mAh، في حين يحتوي إصدار Pro على بطارية بسعة 4200 mAh.

ويدعم كلا الإصدارين كل من شبكة Wi-Fi ثنائية النطاق، واتصال Bluetooth 5.0 ، ووظيفة GPS و NFC ، ومنفذ USB Type-C، بالإضافة إلى نظام التشغيل Android 10 المستند إلى واجهة مستخدم Magic UI 3.0.1.

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