رصد هاتف جديد من Xiaomi يدعم 5G والشحن السريع بقوة 66W

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بإطلاق الهاتف Xiaomi Mi9 Pro 5G في شهر سبتمبر الماضي، وهو الهاتف الذي يدعم الشحن السلكي السريع بقوة 40W والشحن اللاسلكي السريع بقوة 30W، ولكن الشركة مستعدة الآن لتخطي ذلك. في الواقع، لقد تم اليوم رصد الهيئة الصينية CCC تصادق على هاتف جديد من شركة Xiaomi يدعم الشحن السريع بقوة 66W، وهو ما يعني تقنية شحن أسرع من أي هاتف في السوق حاليًا.

من غير المحتمل أن يكون الهاتف جزءًا من تشكيلة Redmi K30 Series نظرًا إلى أنه تم بالفعل المصادقة على هذا الهاتف في الأسبوع الماضي وتأكد أنه سيدعم الشحن السريع بقوة 30W. نظرًا إلى أنه يجري بالفعل بيع تشكيلة Xiaomi Mi Note 10، فالأسماء الرمزية M2001J1E و M2001J1C هي على الأرجح لـ Xiaomi Mi10 الذي سيصل في أوائل العام المقبل.

دعم الشحن السريع بقوة 66W سوف يتيح لشركة Xiaomi التفوق على شركة Oppo التي تقوم حاليًا ببيع الهاتف Oppo Reno Ace الذي يدعم الشحن السريع بقوة 65W، وهي تقنية الشحن التي تسمح بشحن بطارية بسعة 4000mAh من 0 إلى 100% في غضون 28 دقيقة بالضبط.

Advertisements

ومع ذلك، لا تتوقع فرقًا شاسعًا في سرعة الشحن، فالهاتف Oppo Reno Ace يُعتبر أسرع بدقيقتين فقط من الهاتف Realme X2 Pro الذي يستخدم الشحن السريع بقوة 50W. ومع ذلك، فالشحن السريع بقوة 66W لا بد أن يكون خطوة كبيرة نحو الأمام من شركة Xiaomi لإعتماد سرعات شحن أكبر في هواتفها الذكية القادمة.