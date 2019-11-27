يمكن لهواتف iPhone أن تعمل حرفيًا كمفتاح لسيارة آبل المستقبلية

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمعتم جميعًا على الأرجح، فقد كانت هناك شائعات مفادها أن شركة آبل مهتمة بالسيارات. ومع ذلك، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا سيؤدي بشركة آبل لإنشاء السيارة الخاصة بها، أو ما إذا كانت مهتمة ببساطة بتوفير المنظومة والبنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بها وترخيصها للشركات الأخرى المصنعة للسيارات، ولكن قد تكون لدينا فكرة عن كيفية ربط كل ذلك معًا.

وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، يبدو أن هواتف iPhone من آبل يمكن أن تكون مفتاحًا في خطط آبل للإحتفاظ بعملائها في منظومتها. وفي حالة إذا كنتم لا تعلمون ذلك، فهواتف iPhone الجديدة من آبل مُزودة بتقنية Ultra Wideband، وهي تقنية يُقال أنها أكثر دقة مقارنة بتقنية البلوتوث.

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كانت هناك في السابق إشاعة تفيد بأنه سيتم إستخدام هذه التقنية في ملحق التتبع المماثل لـ Tile Tracker القادم من آبل، ولكن براءة الإختراع هذه تشير إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن إستخدامها أيضًا كمفتاح يمكن أن يفتح السيارات ويوفر دخولاً خالي من المفاتيح إلى السيارات. وبطبيعة الحال، مفهوم السيارات الخالية من المفاتيح ليس جديدًا تمامًا، ولكن من المنطقي تمامًا أنه إذا حاولت آبل الإبقاء على العملاء في منظومتها قدر الإمكان، فإن تقديم الحل المتمثل في الدخول إلى سيارة آبل المستقبلية بدون مفتاح بإستخدام iPhone يُعتبر طريقة ذكية للغاية لتحقيق ذلك.

ومع ذلك، هذه ليست سوى براءة إختراع، لذلك لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت شركة آبل تخطط لجعلها حقيقة واقعة. بدلاً من ذلك، من الممكن أن يتيح إستخدام تقنية Ultra Wideband أيضًا للشركات الأخرى المصنعة للسيارات العمل مع شركة آبل لتقديم دخول بدون مفتاح بإستخدام هواتف iPhone، ولكن سيتعين علينا الإنتظار ومراقبة الوضع.