شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد عام من التجربة.. ماذا حدث لأطفال الصين "المعدلين وراثيا"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل عام صدم عالم صينى العالم بزعم أنه ساعد فى "إنتاج" أول أطفال معدلين وراثيا، وبعد مرور العام، ما زال الغموض يحيط بمصيره ومصير أولئك الأطفال أيضا.

ظهر جيان كوى علانية منذ يناير الماضى، كما أن بحثه لم ينشر، ولم يعرف شيء عن صحة أولئك الأطفال، حسب سكاى نيوز.

وكشف العلماء فى هونج كونج خلال مؤتمر صحفى العام الماضى أنه استخدم أداة يطلق عليها "كريسبر" أو التكرارات العنقودية المتناظرة القصيرة منتظمة التباعد- نوع تسلسلات الحامض النووى يوجد فى بدائيات النواة كالبكتيريا والبكتيريا القديمة- لتغيير جين فى الأجنة لمساعدتها على مقاومة فيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز".

البحث قوبل باستنكار باعتباره غير ضرورى وغير أخلاقى من الناحية الطبية، بسبب الأذى المحتمل الذى قد يسببه لجينات أخرى وبسبب التغيرات الجينية التى قد تنتقل لأجيال مستقبلية، ومنذ ذلك الحين لم يتسن تحديد من يمكنه وضع معايير عمل كهذا.