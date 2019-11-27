شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة الرسائل ذاتية التدمير قادمة إلى واتس آب قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة فيس بوك المطورة لتطبيق التراسل واتس آب على اختبار ميزة جديدة مهمة قد تغير طريقة استخدامك لتطبيق الدردشة، حيث أصدرت الشركة تحديثاً تجريبياً جديداً لتطبيقها الموجه إلى نظام التشغيل أندرويد، يضم ميزة الرسائل الذاتية التدمير.

وسمحت هذه الميزة، التى كانت تُسمى سابقاً "اختفاء الرسائل"، للمستخدمين بحذف رسائلهم بشكل تلقائى بعد فترة زمنية محددة، لكن من الواضح أن واتس آب أعادت الآن تسمية هذه الميزة إلى "حذف الرسائل" فى أحدث إصدار تجريبي، حسب العربية.

ويجرى تنفيذ ميزة "حذف الرسائل" فى "الوضع الداكن"، والذى هو قيد التطوير أيضاً، ويحمل أحدث إصدار تجريبى لنظام أندرويد من واتس آب رقم النسخة 2.19.348، ويمكن تثبيت التحديث عبر برنامج الإصدار التجريبى من متجر جوجل بلاي.

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وتتوفر ميزة "اختفاء الرسائل" فى هذا التحديث التجريبى ضمن معلومات الاتصال أو إعدادات المجموعة، ويمكن للمسؤولين تمكينها فقط، لكنها لا تزال قيد التطوير، لذلك لن يتمكن المستخدمون من رؤيتها فى الوقت الحالي.

وتجلب ميزة حذف الرسائل فى واتس آب القدرة على اختيار مدة بقاء الرسائل الجديدة، قبل حذفها، وغيرت النسخة التجريبية الجديدة المدة الزمنية التى يمكن استخدامها لحذف الرسائل تلقائيًا.

وتشمل الخيارات الجديدة ساعة واحدة، يوم واحد، أسبوع واحد، شهر واحد، وسنة واحدة، ويمكن أن تتغير هذه الخيارات عندما تظهر الميزة فى الإصدار الثابت.

وكما هو معتاد فيما يتعلق بالميزات الجديدة المكتشفة، فإنه لا يوجد موعد محدد حول متى سيتم تمكين هذه الميزات لمستخدمى الإصدار التجريبى، أو متى سيتم طرحها لمستخدمى الإصدار الثابت.