بعد طول انتظار.. هواوي تبدأ طرح Mate 30 في المنطقة

أعلنت شركة هواوي عبر موقعها الإلكتروني الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة عن فتح باب التسجيل على هاتفها الذكي (ميت 30) Mate 30 الذي طال انتظاره.

وكانت الشركة الصينية قد أعلنت حديثًا عن بيع نحو 7 ملايين وحدة من سلسلة هواتف (ميت 30) التي أعلنت عنها في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولكن بسبب عدم وجود خدمات، وتطبيقات جوجل، فإن الشركة لم تتمكن من بيع الجهاز كما تريد. فحتى الآن الهاتف يتوفر في الصين، وسنغافورة، وإسبانيا، والفلبين.

وبإعلان هواوي في الإمارات عن عزمها بيع الهاتف، تكون الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصلها الهاتف الذكي. هذا؛ وسوف يُفتح باب الطلب المسبق على (ميت 30) في الإمارات اعتبارًا من 1 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ولكن موعد شحنه ليس معروفًا بعد.

Advertisements

وعلى موقع هواوي في الإمارات، كتبت الشركة: “كن أول من يملك HUAWEI Mate 30 Pro 4G”. كما كتبت “سجل اهتمامك ابتداءً من 1 ديسمبر واحصل على فرصة للشراء!”. وسيحصل مشترو الهاتف على هدايا مجانية عند الشراء: 1 سنة + 1 سنة تمديد ضمان، و 1 سنة حماية للشاشة، وغطاء الوجه مع شاشة عرض ذكية، وشاحن سيارة لاسلكي SuperCharge.

وأدى الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة هواوي، وبسببه مُنعت من التعامل مع جوجل، إلى وضع هاتف (ميت 30) – الذي أُعلن عنه في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي – في وضع صعب، خاصةً أن الهاتف حُرم من خدمات، وتطبيقات جوجل.

ولأن جوجل وخدماتها محظورة أصلًا في الصين، فإن إطلاق هاتف بدون تطبيقات جوجل لا يضره شيئًا هناك، لذا، فقد أعلنت هواوي أنها باعت خلال 3 ساعات فقط مليون وحدة من هاتفي (ميت 30)، و(ميت 30 برو)، وخلال دقيقة واحدة 100,000 وحدة من نسخة 5G من الهاتفين.