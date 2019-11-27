أبرز 5 حواسيب مكتبية مخصصة للألعاب خلال 2019

شهد عالم الألعاب الإلكترونية تطورات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تشير التقارير إلى أن سوق ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية العالمي سيحقق إيرادات بقيمة 152.1 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة قدرها 9.6% عن العام الماضي، وذلك بفضل تحسن محتوى الألعاب وتطور الأجهزة.

إذا كنت تخطط للعب أحدث الألعاب، مثل: Doom Eternal، وThe Outer Worlds، وApex Legends، فيجب أن تبحث عن جهاز مكوناته الداخلية يمكنها تشغيل هذه الألعاب بسهولة حتى تستمتع بتجربة اللعب.

لا يقتصر الأمر على استخدام بطاقات الرسوميات NVIDIA GeForce RTX فقط لتوفير أداء استثنائي في الألعاب الحديثة، ولكن بطاقات Navi من AMD، ومعالجات Ryzen من الجيل الثالث قد تطابقت معها تقريبًا من حيث القيمة والأداء، ما يوفر لك الكثير من الخيارات بغض النظر عن ميزانيتك.

وبسبب كل هذه الخيارات المتاحة؛ يمكنك الآن العثور على أفضل المعالجات، وأفضل بطاقات الرسوميات لاحتياجاتك بغض النظر عما إذا كنت تميل إلى Intel، أو AMD، أو Nvidia.

إليك أبرز 5 حواسيب مكتبية مخصصة للألعاب، والتي يمكنك الحصول عليها الآن:

1- Corsair One i160:

تعتبر أجهزة Corsair One من أفضل أجهزة الكمبيوتر المكتبية على الإطلاق منذ ظهورها على الساحة قبل بضع سنوات، ولكن طراز Corsair One i160 الذي أطلقته الشركة هذا العام يتجاوز ما يمكنك توقعه من كمبيوتر ألعاب عالي الأداء، بفضل بطاقة رسوميات إنفيديا الجديدة التي تقدم أداءً استثنائيًا في الألعاب الحديثة، مع تعزيز الرسومات من خلال تقنية DLSS، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والجيل التاسع من معالجات إنتل.

يتميز هذا الجهاز بتصميمه الجديد المضغوط حيث إنه صغير للغاية، فيمكنك وضعه على سطح مكتبك، وليس تحته، كما يمكنه التعامل مع ألعاب 4K بسلالة، وكذلك ألعاب الواقع الافتراضي. الشيء السلبي الوحيد بهذا الجهاز هو ارتفاع سعره ولكنه يوفر لك قوة وسرعة في الأداء لا نظير لها تقريبًا.

المواصفات:

المعالج: الجيل التاسع من معالج إنتل Core i9-9900K.

بطاقة الرسوميات: انفيديا GeForce RTX 2080 Ti.

ذاكرة الوصول العشوائي: من 16 إلى 32 جيجا بايت.

قرص التخزين: الأول من نوع SSD بسعة 480 جيجابايت، والثاني من نوع HDD بسعة 2 تيرابايت.

2- HP Omen Desktop PC:

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توفر شركة HP الكثير من الحواسيب المكتبية المخصصة للألعاب، والتي تناسب الجميع سواء كنت لاعبًا مبتدئًا تبحث عن جهاز بميزانية محدودة، أو لاعبًا محترفًا لديك ميزانية أكبر، كما تتميز حواسيب OMEN‏ المكتبية بتقنيات التبريد المحسّن، وقابلية الترقية ما يسمح لك برفع إمكانية جهازك في أي وقت.

تجمع حواسيب OMEN المكتبية بين التصميم الأنيق الحديث والمكونات الداخلية القوية، مع القدرة على تشغيل إصدارات ألعاب AAA كثيفة التفاصيل والحركة بسهولة.

المواصفات:

المعالج: يدعم خيارين من إنتل Core i7-8700، أو Core i7-9700K.

بطاقة الرسوميات: يدعم خيارين من انفيديا GeForce GTX 1660 Ti، أو GeForce RTX 2080 Ti.

ذاكرة الوصول العشوائي: ما يصل إلى 64 جيجابايت.

قرص التخزين: إما هارد واحد من نوع HDD بسعة 1 تيرابايت، أو اثنين معًا الأول من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت، والثاني من نوع HDD بسعة 2 تيرابايت.

3- Alienware Aurora R8:

قد يكلفك جهاز Alienware Aurora R8 الكثير، لا سيما إذا كنت تريد الحصول على مكونات مميزة، ولكن هذا الجهاز يأتي بتصميم رائع مع إضاءة RGB جذابة، بالإضافة لدعم أحدث وأقوى المكونات الداخلية، ما يوفر تجربة ألعاب ممتازة، وإذا كنت تحتاج إلى مكونات تتيح لك لعب ألعاب 4K بسهولة، فهذا يعد أحد أفضل الخيارات المتاحة في السوق اليوم.

المواصفات:

المعالج: يدعم خيارين من إنتل Core i7-8700، أو Core i9 9900K.

بطاقة الرسوميات: يدعم خيارين من انفيديا GeForce GTX 1660، أو GeForce RTX 2080 Ti.

ذاكرة الوصول العشوائي:من 8 إلى 32 جيجابايت

قرص التخزين: إما هارد واحد من نوع HDD بسعة 1 تيرابايت، أو اثنين معًا الأول من نوع SSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت والثاني من نوع HDD بسعة 2 تيرابايت.

4- Legion T730 Gaming Tower:

تتميز أجهزة لينوفو Legion T730 المكتبية للألعاب بدعمها لأحدث المكونات الداخلية، كما تجمع بين قوة الأداء، والسعر المناسب، فبالرغم من أنها تعمل بمعالجات الجيل التاسع من إنتل وبطاقات انفيديا الجديدة إلا أنها تبدأ من نصف سعر جهاز Corsair One i160 وهو الخيار الأول معنا في القائمة.

المواصفات:

المعالج: الجيل التاسع من معالج إنتل Core i9 9900K.

بطاقة الرسوميات: يدعم خيارين من انفيديا GeForce GTX 2070، أو GeForce RTX 2080.

ذاكرة الوصول العشوائي: 16 أو 32 جيجابايت

قرص التخزين: إما هارد واحد من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت، أو اثنين معًا الأول من نوع SSD بسعة 512 جيجابايت، والثاني من نوع HDD بسعة 1 تيرابايت.

5- MSI Trident X:

تعتبر حواسيب MSI Trident X من أول الأجهزة التي دعمت أحدث معالجات إنتل (سلسلة Core K)، كما أنه أول حاسوب مكتبي يستخدم SFX Power Supply، ويرفع الأداء لأقصى قدر ممكن خصوصًا مع وجود بطاقات انفيديا الجديدة GeForce RTX.

تقدم شركة MSI تصميمًا رائعًا للجهاز يتميز بسهولة الفتح – أكثر من أي وقت مضى – لتسهيل عملية الترقية على المستخدمين، ويدعم إضاءة RGB القابلة للتخصيص.

المواصفات: