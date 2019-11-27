شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق قمر صناعى روسى سرى للمراقبة فى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صاروخ سويوز روسي قمرا صناعيا عسكريا سريا مصمم خارج نطاق الأقمار الصناعية الأخرى فى الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، فإن مركبة الإطلاق Soyuz-2.1v تحمل القمر الصناعي إلى المدار من قاعدة بليتسك التي تقع على بعد 500 ميل أو 800 كيلومتر شمال موسكو لصالح وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة: "تم إطلاق المركبة الفضائية في المدار المستهدف الذي يمكن من خلالها رصد حالة الأقمار الصناعية المحلية"، موضحة "تتيح لك المعدات البصرية للمركبة الفضائية أيضًا التقاط صور لسطح الأرض."

كما أن المركبة الفضائية أصبحت الآن تحت سيطرة القوات الفضائية التابعة لقوة الفضاء، وهذه هي المرة الخامسة التي تطلق فيها مركبة الإطلاق Soyuz-2 في عام 2019.

Advertisements

فيما قالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، إن Soyuz-2.1v هى الجيل التالي من الصواريخ، التي خضعت لـ 435 لإطلاقها من بليتسك بين عامي 1973 و 2012.

واختارت السلطات الروسية عدم تقديم إشعار بالإطلاق في وقت مبكر، لكنها أصدرت إشعارات تحذير من المجال الجوي لمناطق إسقاط لقطع الصواريخ.

وتشير معلومات المسار الواردة من هذه الإشعارات إلى أن الروس خططوا لإطلاق قمر صناعي في مدار شبه قطبي يسمح للقمر الصناعي بمشاهدة الأرض بالكامل بعد عدة مدارات.