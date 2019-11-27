شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جينيفر لوبيز وكيم كاردشيان يعلنان بـ"خفة دم" عن أحدث أجهزة الفيديو كول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الهجوم الذى يتعرض له "فيس بوك"، وما يثار حول تسريب البيانات، والثغرات التى تسبب اختراق لعدد من الحسابات على تطبيقات الشركة المختلفة مثل فيس بوك وانستجرام وماسنجر وكذلك "واتساب"، إلا أن الشركة قررت الاعلان بطريقة مبتكرة عن أجهزة PORTAL.

الوجوه الإعلانية لإعلان portal Facebook النجوم جينيفرلوبيز واحدة من أكبر مطربات الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وخطيبها أليكس رودريجيز، وكذلك نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.

النجمتان جينيفرلوبيز وكيم كاردشيان نشرا الاعلان عبر حسابهما، إلى جانب الحساب الرسمى لـ PORTAL، حيث تضمن فكرة لطيفة وخفيفة الظل، حيث تفتح جينفر لوبيز جهاز الـ PORTAL الخاص بها وتجرى مكالمة مع كيم كاردشيان، وكل منهما تضع على وجهها "ماسك"، ليظهر خطيب جينيفر لوبيز ، لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجز ، وهو أيضا يضع ماسك، ويتدخل فى الحديث بين خطيبته وصديقتها، ويبدو أنهما كانا على وشك أن يتحدثان فى أسرار، إلا أن وجود "رودريجز"، منعهما.



جينيفر لوبيز على انستجرام

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أجهزة PORTAL تنقل مكالمات الفيديو إلى أكبر شاشة فى منزلك، ويقول مارك زوكربيرج إن الأجهزة تساعد الناس على الشعور ببعضهم البعض حتى عندما يكونوا منفصلين، إذ توفر هذه الأجهزة الجديدة تجربة أفضل للحضور، ونضيف أيضًا مكالمات فيديو WhatsApp بالإضافة إلى Messenger ، وهى ميزة مطلوبة للغاية، فباستخدام WhatsApp ، يمكنك الآن إجراء مكالمات فيديو مشفرة من طرف إلى طرف والتواصل مع المزيد من الأصدقاء والعائلة حتى لو لم يكن لديهم Portal".