شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. التقاط أول صورة لنيزك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه منذ أكثر من مئة عام، تمكنا من الحصول على أول صورة لنيزك، ففي 27 نوفمبر 1885، التقط عالم فلك أول صورة لأحد النيازك فى الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، التقط الصورة الفلكي النمساوي المجري لاديسلاوس وينك، الذى حصل على أثر النيزك على صورة من لوحة فوتوغرافية كانت تستخدم سابقا فى التصوير، وذلك في جمهورية التشيك.



دش نيزكى

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وكان هذا النيزك جزءًا من دش نيازك أندروميد، الذى ارتبط بمذنب بييلا، الذي انفصل في خمسينيات القرن التاسع عشر، وعندما لاحظ وينك دش النيزك في عام 1885، كان في منتصف عاصفة نيازك.

ويتضح من هذه الحقيقة أن الدش النيزكى كان مرئيا بشكل أفضل سابقا خاصة مع تساقط الآلاف من الشهب خلال هذه الدش، ويتم التقاطه بالأطباق الفوتوغرافية أو الكاميرات الرقمية، بدلا من استخدام معدات فلكية خاصة حاليا لالتقاط مثل هذه النيازك.