Honor View 30 Pro المواصفات و المميزات و العيوب و سعره الرسمي

هاتف Honor View 30 Pro من الهواتف الرائدة القوية لشركة Honor و الذي اعلنت عنه في مؤتمرها السابق يوم 26 من شهر نوفمبر الحالي. هذا الهاتف يقدم بسعر جيد جداً العديد من المواصفات الهائلة التي لا تقدمها العديد من الهواتف. سواء من ناحية المعالج الرائد او الكاميرات القوية او المزايا الإضافية. الهاتف يقدم تجربة مميزة للعديد من المستخدمين بناء على مواصفاته القوية. في هذا المقال سنعرض ملخص لمواصفات و مميزات الهاتف مع العيوب و السعر

مواصفات Honor View 30 Pro

المعالج HiSillicon Kirin 990 دقة تصنيع7 نانو متر ثماني النواة (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.09 GHz Cortex-A76 & 4×1.86 GHz Cortex-A55) الشاشة بحجم 6.57 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2400 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الكاميرا الأولى بدقة 40MP و فتحة f/1.8 الكاميرا الثانية بدقة 12MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide الكاميرا الثالثة بدقة 8MP و فتحة f/2.4 من نوع Telephoto الكاميرا الأمامية مزدوجة الكاميرا الأولى بدقة 32MP و فتحة f/2.0 Advertisements الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة f/2.2 من نوع Ultra Wide البطارية بحجم 4100mah تدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt

مميزات Honor View 30 Pro

تصميم الشاشة

في الواقع فإن تصميم الشاشة ليس مفضلاً لي بسبب وجود الثقب في الشاشة. لكن لازال هذا التصميم مميزاً لمحبي الشاشات الكاملة. الشاشة الكاملة في اي هاتف مميزة لمتابعة اي محتوى و الإستمتاع به. الشاشة بحجم 6.57 بوصة مع دقة 1080×2400 اي انك تحصل على محتوى واضح بشكل كبير. و جودة عالية و بتفاصيل ممتازة. و لكن كنت افضل استعمال شاشة من نوع Super AMOLED افضل في هذا الهاتف. بدلاً من الـIPS لكنها ليست مشكلة كبيرة مقابل السعر

الاداء

من المواصفات فإن اداء الهاتف مبشر جداً. حيث انه يستعمل معالج رائد و هو HiSillicon Kirin 990 الذي حقق بالفعل نتائج جيدة جداً مع هاتف Huawei Mate 30 Pro. و جعله من الهواتف القوية لعام 2019. المعالج يعد بأداء جيد جداً مع الألعاب و المهام الصعبة و الثقيلة. خاصة من الألعاب الثقيلة جداً. مع الأداء الخفيف و تصفح الإنترنت و مواقع التواصل الإجتماعي سيكون الهاتف اكثر من كاف و اعلى من ممتاز لمثل هذه المهام.

البطارية و سرعة الشحن

البطارية بسعة 4100mah صارت السعة العالية هذه امر تقليدي بعض الشئ. حيث انها توجد في كل الهواتف تقريباً حتى الهواتف المتوسطة و الضعيفة. السعة العالية للبطارية تعدك بيوم طويل من الإستعمال بدون مشاكل. و لن تحتاج لشحنها اكثر من مرة في اليوم. و بقدرة الشحن العالية. و الشاحن السريع بقدرة 40Watt ستتمكن من شحن الهاتف بنسبة 70% في نصف ساعة تقريباً. مما يعني انه حتى شحن الهاتف لن يكون مشكلة ابداً في يومك. و لكن في انتظار التجربة

الكاميرات

تركيبة الكاميرات مألوفة. ليست هذه اول مرة نرى فيها ثلاث كاميرات في الخلف بدقة عالية. الكاميرا الأولى بدقة 40MP و فتحة عدسة f/1.6 تستطيع التقاط صوراَ واضحة و عالية الجودة و التفاصيل. و الصور الليلية لن تكون سيئة بعض الشئ. مع كاميرا Telephoto و كاميرا Ultra Wide وجود اكثر من وضع للتصوير امر ايجابي جداً. و يزيد من قوة الكاميرا بشكل كبير. و لازالت التجربة هي الحاكم النهائي

مزايا اخرى

دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 27Watt

دعم الشحن اللاسلكي العكسي

الشاشة عليها طبقة حماية (لكن لا معلومات عن نوعها)

سعر الهاتف رخيص بالنسبة لمواصفاته

عيوب Honor View 30 Pro

لا يوجد مدخل سماعات خارجية 3.5mm

لا يوجد مدخل ذاكرة خارجية بالهاتف

كان من الأفضل استعمال شاشة Super AMOLED بدلاً من الشاشة الـIPS

بسبب مشاكل Huawei و الولايات المتحدة الامريكية الهاتف لا يحمل خدمات Google

سعر Honor View 30 Pro

سعر الهاتف يعادل 500 يورو. النظر الى السعر يجعل الهاتف في فئة الـFlagship killer و هذا يعني ان الهاتف من الإختيارات المثالية في سعره. حيث انه افضل من العديد من الهواتف. و يقدم لك اداء افضل من هواتف اخرى. و توليفة عالية من المواصفات و المميزات. مع بعض العيوب. لكنه يبقى كواحد من افضل الهواتف في سعره بشكل كبير. و يمكن ترشيحه بسهولة. لكن المشكلة تكمن في خدمات جوجل الخاصة بالهاتف. حيث انه لا اخبار اذا كانت ستستطيع Honor اخراج الهاتف خارج السوق الصينية ام لا.