تكنولوجيا: سامسونج تطلق الإصدار التجريبي من تطبيق PlayGalaxy Link

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سامسونج الإصدار التجريبي من تطبيق PlayGalaxy Link لمستخدمي هاتف Galaxy Note 10 بلس، والذي يتيح للمستخدمين بث ألعاب أجهزة الحاسب على الهاتف، كما يتيح إقتران وحدات التحكم في الألعاب سلكياً أو عبر البلوتوث.

يمكن لمستخدمي هواتف Galaxy Note10 تثبيت تطبيق PlayGalaxy Link على الهاتف وأجهزة الحاسب أيضاً من خلال موقع playgalaxy.com، ومن ثم سيكون على المستخدم إنشاء حساب في PlayGalaxy Link ثم التسجيل ليبدأ عمل التطبيق في البحث عن جهاز الحاسب والوصول إلى الألعاب المثبتة على الجهاز بشكل تلقائي.

ومن المقرر عند تثبيت تطبيق PlayGalaxy Link على هاتف Note10 أن يتم الإتصال أيضاً مع جهاز الحاسب ووحدة التحكم في الألعاب وذلك عبر Wi-Fi أو عن طريق إستخدام بيانات الهاتف في شبكات 4G/5G.

أيضاً من المتوقع أن يتمكن المستخدم من الدخول مباشرة إلى الألعاب المثبتة في حالة تنشيط جهاز الحاسب وذلك عن طريق الإتصال بالجهاز عبر شبكات Wi-Fi أو عن طريق إستخدام البيانات.

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يذكر أن تطبيق PlayGalaxy Link صمم بميزة الإتصال P2P، الذي يدعم المستخدم في الإتصال بسلاسة مع آداء أفضل، كما يستخدم التطبيق تقنية Adaptive FPS لدعم إتصال ثابت في المناطق التي تأتي بالإتصالات الضعيفة بشبكات الإنترنت.

من جانب أخر حددت سامسونج مواصفات جهاز الحاسب الذي يدعم تطبيق PlayGalaxy Link، حيث من المقرر أن يضم الحاسب معالج Intel Core i5 أو الإصدارات الأعلى من المعالج، مع كرت شاشة NVIDIA GTX 1060+، أو AMD Radeon RX550+، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين 50 جيجا بايت، ونطاق ترددي 1GB، وأيضاً نظام تشغيل Windows 10.

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