تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن هاتف OnePlus 7T باللون الذهبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المصمم Hao Ran إعلان تشويقي على Weibo يظهر فيه نموذج جديد من هاتف OnePlus 7T يتميز باللون الذهبي، كما أكد على إختيارات أخرى في الألوان تقدم لاحقاً من الشركة.

قدمت شركة وان بلس هاتف OnePlus 7T هذا العام مع إختيارات محدودة في الألوان، إلا أن مصمم شركة وان بلس Hao Ran كشف عن لون مميز جديد لهاتف OnePlus 7T الذي ظهر باللون الذهبي، وهو أحد الألوان التي قدمت من مجموعة من الشركات خلال الفترة الماضية.

ويظهر اللون الذهبي في هاتف OnePlus 7T بشكل لامع أنيق على غرار إصدارات وان بلس المميزة، كما يظهر بشكل أكثر جاذبية من اللون الفضي.

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ومن المتوقع أن تقدم وان بلس اللون الذهبي كأختيار جديد في ألوان إصدارات الشركة، إلى جانب الإصدارات الخاصة التي تقدم من الشركة ومنها هاتف Avengers OnePlus 6.

يذكر أن Hao Ran أكد على خطط الشركة لإطلاق مزيد من الإختيارات في ألوان هواتف وان بلس الذكية، كما أشار إلى أن الإصدار الذهبي من OnePlus 7T هو البداية لعشرات الألوان القادمة.

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