فاطمة أيت طالب - دبي - في هذا اليوم وفي هذا العصر، ليس من غير المألوف معرفة أن شخصًا ما لديه حساب على شبكة تويتر. ومع ذلك، إذا كنت لا تملك حسابًا، فنحن نتفهم ذلك، فالجميع لا يشعرون بالحاجة إلى مشاركة ما يجري بإستمرار في حياتهم، ولكن إذا كنت تملك حسابًا على تويتر ولم تقم بتسجيل الدخول إليه منذ فترة، فقد ترغب في القيام بذلك.
ذلك لأن تويتر أعلنت أنها ستبدأ بالتخلص من الحسابات غير النشطة وتطهير منصتها. ووفقًا لتعريف تويتر، فإن الحساب غير النشط هو الحساب الذي لم يتم تسجيل الدخول إليه خلال الأشهر الستة الماضية، لذلك إذا كنت لم تسجل الدخول إلى حسابك منذ فترة ولكنك ترغب في الإحتفاظ به وإبقاء إسم المستخدم نشطًا، فيجب عليك تسجيل الدخول إلى حسابك مجددًا بحلول 11 ديسمبر.
سيؤدي عدم القيام بذلك إلى حذف حسابك وإعادة اسم المستخدم الخاص بك إلى مجموعة أسماء المستخدمين المتاحة للاختيار من بينها. ووفقا لشركة تويتر، فقد صرحت بالقول : ” نحن نشجع الأشخاص على تسجيل الدخول وإستخدام تويتر بنشاط عندما يقومون بتسجيل حساب. للحفاظ على حسابك نشطًا، تأكد من تسجيل الدخول ونشر تغريدة كل 6 أشهر على الأقل. قد يتم إزالة الحسابات نهائيًا بسبب عدم النشاط لفترة طويلة “.
الجانب الإيجابي لهذا التطهير هو أنه إذا كنت تريد تغيير إسم المستخدم الخاص بك، فهناك إحتمال ضئيل أن يساعدك هذا التطهير في تحقيق ما تصبو إليه، فقد تتمكن في النهاية من الحصول على إسم المستخدم الذي لطالما كنت ترغب في الحصول عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر ستبدأ بتطهير منصتها من الحسابات غير النشطة في شهر ديسمبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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