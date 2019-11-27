تحديث Android 10 مع واجهة ColorOS 7 يبدأ بشق طريقه للطرازات العالمية من هواتف Oppo

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أسبوع من الإعلان عنه في الصين، قامت شركة Oppo اليوم بالإعلان عن تحديث ColorOS للأسواق العالمية. يُعتبر Oppo Reno و Oppo Reno 10x Zoom Edition أولى الأجهزة التي بدأت بتلقي هذا التحديث اليوم، ولدينا قائمة تحتوي على جميع الأجهزة المختارة للحصول على النسخة الأحدث من واجهة ColorOS والتي تستند على نظام Android 10. تدعي شركة Oppo أنها تملك الآن أكثر من 300 مليون مستخدم في 140 دولة وتدعم 80 لغة.

النسخة السابعة من واجهة ColorOS تجلب معها واجهة مستخدم خفيفة مع فتح سريع للتطبيقات، والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، وميزات جديدة من أجل الكاميرا.

من حيث التصميم، تم تحديث الواجهة بألوان أكثر نعومة وأيقونان أخف. قامت شركة Oppo أيضًا بتعديل المؤثرات الحركية وأصوات النظام من أجل إتباع نهج أكثر بساطة. وعلاوة على ذلك، فقد أصبح الآن جدولة الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل ليعمل بشكل تلقائي.

عملت شركة Oppo في واجهة ColorOS 7 الجديدة على تسريع إستجابة النظام وضمان التوزيع المثالي للموارد بما في ذلك الذاكرة العشوائية. وفيما يخص الكاميرا، فقد حصلت على خوارزمية جديدة لمعالجة الصور ومحرر الفيديو Soloop. أصدرت شركة Oppo أيضًا قائمة أولية للأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث ColorOS 7، وهي القائمة التي يمكنك إلقاء نظرة عليها أدناه :

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الدفعة الأولى – 26 نوفمبر 2019

Oppo Reno

Reno 10x zoom

الدفعة الثانية – شهر ديسمبر من العام 2019

Oppo Reno 2

Oppo F11

Oppo F11 Pro

الدفعة الثالثة – الربع الأول من العام المقبل

Oppo Reno 2 Z

Oppo Reno 2 F

Reno Z

Oppo Find X – جميع الطرازات

Oppo R17

Oppo R17 Pro

Oppo RX17 Pro

Oppo A9

الدفعة الرابعة – الربع الثاني من العام المقبل

Oppo R15 Oppo R15 Pro Oppo K3 Oppo F7 Oppo F9 – F9 Pro Oppo A9 2020 Oppo A5 2020



https://twitter.com/colorosglobal/status/1199251294269001728