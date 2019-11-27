فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أسبوع من الإعلان عنه في الصين، قامت شركة Oppo اليوم بالإعلان عن تحديث ColorOS للأسواق العالمية. يُعتبر Oppo Reno و Oppo Reno 10x Zoom Edition أولى الأجهزة التي بدأت بتلقي هذا التحديث اليوم، ولدينا قائمة تحتوي على جميع الأجهزة المختارة للحصول على النسخة الأحدث من واجهة ColorOS والتي تستند على نظام Android 10. تدعي شركة Oppo أنها تملك الآن أكثر من 300 مليون مستخدم في 140 دولة وتدعم 80 لغة.
النسخة السابعة من واجهة ColorOS تجلب معها واجهة مستخدم خفيفة مع فتح سريع للتطبيقات، والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل، وميزات جديدة من أجل الكاميرا.
من حيث التصميم، تم تحديث الواجهة بألوان أكثر نعومة وأيقونان أخف. قامت شركة Oppo أيضًا بتعديل المؤثرات الحركية وأصوات النظام من أجل إتباع نهج أكثر بساطة. وعلاوة على ذلك، فقد أصبح الآن جدولة الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل ليعمل بشكل تلقائي.
عملت شركة Oppo في واجهة ColorOS 7 الجديدة على تسريع إستجابة النظام وضمان التوزيع المثالي للموارد بما في ذلك الذاكرة العشوائية. وفيما يخص الكاميرا، فقد حصلت على خوارزمية جديدة لمعالجة الصور ومحرر الفيديو Soloop. أصدرت شركة Oppo أيضًا قائمة أولية للأجهزة المؤهلة للحصول على تحديث ColorOS 7، وهي القائمة التي يمكنك إلقاء نظرة عليها أدناه :
الدفعة الأولى – 26 نوفمبر 2019
- Oppo Reno
- Reno 10x zoom
الدفعة الثانية – شهر ديسمبر من العام 2019
- Oppo Reno 2
- Oppo F11
- Oppo F11 Pro
الدفعة الثالثة – الربع الأول من العام المقبل
- Oppo Reno 2 Z
- Oppo Reno 2 F
- Reno Z
- Oppo Find X – جميع الطرازات
- Oppo R17
- Oppo R17 Pro
- Oppo RX17 Pro
- Oppo A9
الدفعة الرابعة – الربع الثاني من العام المقبل
- Oppo R15
- Oppo R15 Pro
- Oppo K3
- Oppo F7
- Oppo F9 – F9 Pro
- Oppo A9 2020
- Oppo A5 2020
https://twitter.com/colorosglobal/status/1199251294269001728
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث Android 10 مع واجهة ColorOS 7 يبدأ بشق طريقه للطرازات العالمية من هواتف Oppo لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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