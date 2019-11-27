الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Z5i مع المعالج SD675، وثلاث كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف جديد في الصين يُدعى Vivo Z5i. على الرغم من الواجهة الأمامية التي تشبه واجهة الهاتف Vivo Z5، فيبدو أنه تم إستعارة الواجهة الخلفية من الهاتف Vivo Z5x. في الواقع، الهاتف Vivo Z5i الجديد يبدو مماثلاً للهاتف Vivo U3 بإستثناء أنه حصل على ذاكرة عشوائية أكبر وذاكرة داخلية أكبر.

الهاتف Vivo Z5i الجديد يضم شاشة FullView Display بحجم 6.35 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل. وفي الواجهة الخلفية، يوجد قارئ بصمات الأصابع وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الركن الأيسر العلوي تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 16 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الواسعة الزاوية فيها بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

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الهاتف Vivo Z5i الجديد سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق الفاتح، وسيضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع وضع Ultra Game Mode والذي يتضمن ميزات مثل 4D Vibrations و Voice Changer.





هذا الهاتف الجديد يضم كذلك المعالج Snapdragon 675، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9.1، كما أنه يأتي مع 8GB من الذاكرة العشوائية ومع 128GB من الذاكرة الداخلية. يحتوي الهاتف كذلك على منفذ للذاكرة الخارجية MicroSD، مما يسمح بزيادة الذاكرة التخزينية الإجمالية للهاتف إلى 256GB.

الهاتف Vivo Z5i الجديد سيُكلف 1798 يوان صيني في الصين، وهو ما يُعادل 255 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. ومع ذلك، فنحن لا نزال نتساءل حول ما إذا كان هذا الهاتف سيشق طريقه إلى الأسواق العالمية أو ما إذا كان سيبقى حبيسًا لرفوف المتاجر الصينية.