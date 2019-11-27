مايكروسوفت تعمل على مستقبل الشاشة المزدوجة لنظام ويندوز 10

أرسلت شركة مايكروسوفت نسخة معاينة جديدة لنظام التشغيل Windows 10 20H1، وهو التحديث القادم لنظامها التشغيلي الذي من المرجح أن يصل في أوائل عام 2020، معلنة أنه قد اكتمل تقريبًا.

وكنتيجة لذلك، فإن الاختبار على وشك البدء للتحديث التالي الذي سيُطلق عليه منطقيًا اسم Windows 10 20H2، ويحمل داخليًا اسم المنغنيز Manganese.

وجرى إصدار نسخة معاينة ويندوز 10 برقم البناء 19033 (20H1) لأعضاء برنامج الاختبار، مع بعض الإصلاحات الطفيفة فقط التي تم تنفيذها منذ البناء السابق ودون وجود ميزات جديدة، لأنه كما هو موضح، تم الانتهاء من هذا الإصدار الآن.

وكما تلاحظ مايكروسوفت، فقد أزالت العلامة المائية للبناء، والتي تشير إلى أن هذه النسخة هي نسخة معاينة، وعادةً ما تكون هذه العلامة المائية موجودة في الركن الأيمن السفلي من سطح المكتب، لكن الشركة تضيف بالخط العريض: “هذا لا يعني أننا قد انتهينا”.

وقالت الشركة: إنها ستبدأ قريبًا إصدار نسخ بناء جديدة من فرع التطوير التابع لها، والذي عادةً ما يوفر نسخ بناء غير مستقرة في وقت مبكر، وحذرت مايكروسوفت من أن هذه النسخ، كما هو معتاد سابقًا، قد تحتوي على أخطاء وتكون أقل استقرارًا.

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ويعد Windows 10 20H2 التحديث التالي الكبير لنظام التشغيل ويندوز 10، والذي يجب أن يكون متاحًا قريبًا للمختبرين، ومن المفترض تخصيص هذه الترقية للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، مثل Surface Neo من مايكروسوفت.

ومن المثير للاهتمام، أن مايكروسوفت قد أطلقت على تحديث 20H1 اسم النسخة 2004، بينما كان من المفترض أن تحمل الاسم النسخة 2003، وعلى ما يبدو أن هذا حصل من أجل تجنب الالتباس المحتمل مع نظام التشغيل Windows Server 2003.

وبالنظر إلى أن تحديث 20H1 على وشك الانتهاء، فإن هناك احتمالًا لإصداره في وقت أبكر من المعتاد مع بداية العام الجديد، بحيث قد يصدر في شهر يناير أو فبراير من عام 2020، وذلك بدلاً من الانتظار حتى الربيع كما يحدث عادةً.

يذكر أنه لا يوجد شيء مؤكد فيما يتعلق بجدول إصدار مايكروسوفت المقصود للعام المقبل، وقد تمتنع الشركة عن إرسال التحديث حتى إذا كان جاهزًا.