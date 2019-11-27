تكنولوجيا: هواوي تبيع مليون وحدة من ساعتها الذكية والمتطورة HUAWEI Watch GT 2 فى 45 يوم فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هواوي عن تحقيق نجاح يُضاف الي سجل إنجازاتها وسط القيود والمنازعات العالمية الغير مبررة ببيع مليون وحدة من ساعتها الذكية والمتطورة HUAWEI Watch GT 2 خلال 45 يوم فقط. بينما تمكنت هواوي من بيع أكثر من 2 مليون وحدة من الجيل الأول لساعتها الذكية HUAWEI WATCH GT في العالم، حيث حققت هواوي نمو بنسبة 282.2% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الأول من عام 2018، نظراً لشحنها إجمالي 5 مليون وحدة مما يضع هواوي ضمن الثلاثة الكبار في تصميم الأجهزة القابلة للارتداء.

Advertisements تتميز HUAWEI Watch GT 2 برقاقة Kirin A1 التي تضمن أداء تشغيل مرتفع واستهلاك طاقة منخفض بجانب تزويدها ببطارية عالية الكثافة تستمر لأطول فترة استخدام ممكنة. تدعم ساعة هواوي الذكية بنظام تشغيل Lite OS الخاص بهواوي بالإضافة الي احتوائها على تقنية مراقبة ضربات القلب HUAWEI TruSeen™ 3.0 وميزة HUAWEI TruSleep™ 2.0 التي تساعد المستخدم النوم بطريقة أفضل.

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