ميزة الرسائل الذاتية التدمير قادمة إلى واتساب قريبًا

تعمل الشركة المطورة لتطبيق التراسل واتساب على ميزة جديدة مهمة قد تغير طريقة استخدامك لتطبيق الدردشة، حيث أصدرت الشركة تحديثًا تجريبيًا جديدًا لتطبيقها الموجه إلى نظام التشغيل أندرويد، والذي يوضح أن الشركة أعادت العمل على ميزة الرسائل الذاتية التدمير.

وسمحت هذه الميزة، التي كانت تُسمى سابقًا “اختفاء الرسائل”، للمستخدمين بحذف رسائلهم بشكل تلقائي بعد فترة زمنية محددة، لكن من الواضح أن واتساب أعادت الآن تسمية هذه الميزة إلى “حذف الرسائل” في أحدث إصدار تجريبي.

ويجري

📝WhatsApp beta for Android 2.19.348: what’s new?



This update brings hidden tracks of the future feature "Disappearing Messages" as "Delete Messages", already compatibile with the Dark Theme.https://t.co/5EoMQkLQPP



NOTE: The Delete Messages feature will be available in future — WABetaInfo (@WABetaInfo) November 25, 2019

ميزة “حذف الرسائل” في “الوضع الداكن”، والذي هو قيد التطوير أيضًا، ويحمل أحدث إصدار تجريبي لنظام أندرويد من واتساب رقم النسخة 2.19.348، ويمكن تثبيت التحديث عبر برنامج الإصدار التجريبي من متجر جوجل بلاي.

وتتوفر ميزة “اختفاء الرسائل” في هذا التحديث التجريبي ضمن معلومات الاتصال أو إعدادات المجموعة، ويمكن للمسؤولين تمكينها فقط، لكنها ما تزال قيد التطوير، لذلك لن يتمكن المستخدمون من رؤيتها في الوقت الحالي.

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وتجلب ميزة حذف الرسائل في واتساب القدرة على اختيار مدة بقاء الرسائل الجديدة، قبل حذفها، وغيرت النسخة التجريبية الجديدة المدة الزمنية التي يمكن استخدامها لحذف الرسائل تلقائيًا.

وتشمل الخيارات الجديدة ساعة واحدة، يوم واحد، أسبوع واحد، شهر واحد، وسنة واحدة، ويمكن أن تتغير هذه الخيارات عندما تظهر الميزة في الإصدار الثابت.

وكما هو معتاد فيما يتعلق بالميزات الجديدة المكتشفة، فإنه لا يوجد موعد محدد حول متى سيتم تمكين هذه الميزات لمستخدمي الإصدار التجريبي، أو متى سيتم طرحها لمستخدمي الإصدار الثابت.